Der SandstrandSEO Contest 2020 geht in die heiße Phase

Der SEO Wettbewerb für den Schlagbegriff SandstrandSEO geht in die heiße Phase. Hierbei handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem SEO (Suchmaschinenoptimierung) Agenturen aus Deutschland um die besten Positionen kämpfen. Organisiert und begleitet wird dieses Event vom Anbieter SEO-Vergleich, ein Vergleichsportal für Agenturen und Dienstleistern. Wegen der großen Teilnahme plant der Anbieter, jährlich einen Contest zu organisieren.

Bei diesem Wettbewerb geht es darum, dass Online-Marketing Agenturen die eigene Webseite für den Schlagbegriff optimieren, um so die beste Position in der Suchmaschine einzunehmen. Gestartet ist dieses Event am 20.05.2020 um 10:00 Uhr. Die Auswertung der Rankings erfolgt am 22.06.2020 um 10:00 Uhr. Besondere Regeln oder Limitierungen gibt es keine. Jeder Teilnehmer entscheidet eigenständig, welche Formen der Suchmaschinenoptimierung er für die Optimierung anwendet. Dementsprechend steht es auch Freiberuflern offen, sich für den SandstrandSEO Contest anzumelden.

Der Anbieter SEO-Vergleich stellt für die aufgebrachten Mühen Preise, im Wert von 15.000€, zur Verfügung. Enthalten ist, passend zum Keywort, ein Kurzurlaub so wie VIP-Tickets für den SEO-Day 2020 in Köln.

“Wir haben uns verzögert dazu entschieden, am diesjährigen SEO Contest für das Schlagwort SandstrandSEO teilzunehmen. Wir wollen versuchen, mit möglichst wenig Resourcen sehr gute Positionen einzunehmen.”, sagt Andre Schäfer von der Agentur andreschaeferSEO. “Wir sind sehr gespannt darauf zu sehen, auf welche Strategien und Taktiken der Algorithmus der Suchmaschine positiv reagiert. Wir sehen diesen Contest als eine Möglichkeit, unsere eigenen Strategien zu verbessern. Letztendlich wird es ein knappes Rennen werden. Ich wünsche allen Teilnehmern gutes gelingen.”

Weitere informationen über den SEO Contest erhalten Sie unter https://www.andreschaeferseo.de/sandstrandseo/.

Die Firma andreschaefer SEO mit Sitz im Landkreis Kronach hat sich seit mehr als 6 Jahren auf professionelles Online Marketing spezialisiert. Unsere Fachgebiete umfassen u.a. Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Webdesign.

Unsere Auftraggeber profitieren von einer gesteigerten Online Sichtbarkeit, um somit mehr potenzielle Kunden zu erreichen.

