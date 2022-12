Der richtige Weg zu Ihrem beruflichen Erfolg

Business Coaching Frankfurt ist eine moderne und erfolgversprechende Beratungspraxis für Unternehmer, CEOs und Führungskräfte, um das Unternehmen wirtschaftlich voranzubringen.

Oftmals werden Ihnen die Begriffe Karriere-/Berufscoaching oder die Bezeichnung Coach for Professional Development begegnen, die die gleichen Ziele, wie Business Coaching Frankfurt, anstreben.

Beim Business Coaching in Frankfurt erfolgt eine prozessorientierte Analyse und Beratung mit Schwerpunkt auf berufliche Themen. Hier bieten die langjährigen, professionellen Erfahrungen von Dr. rer. nat. Thorsten Büsser das bestmögliche Coaching.

Im Gegensatz zu einem Unternehmensberater oder Trainer vermittelt Business Coaching Frankfurt keine fertigen Lösungen zum Update innerbetrieblicher Strukturen. An erster Stelle steht die Anleitung und Förderung zur Entwicklung individueller und nachhaltiger Schritte, das unternehmerische Handeln zu optimieren.

Die Beratung zum beruflichen Erfolg basiert auf der Unterstützung und Stärkung von Talenten und Fähigkeiten. Wenn diese optimal eingesetzt werden, wird das motivieren und das unternehmerische Handeln voranbringen. Selbstverständlich stellt sich auch eine große Zufriedenheit über die eigenen Leistungen ein, die eine starke Bindung zum Arbeitsplatz herstellt.

Es besteht immer noch Unkenntnis darüber, was unter Business Coaching Frankfurt zu verstehen ist. Das Coaching ist eine kooperative Zusammenarbeit zwischen dem Coach und den Führungskräften, um Strategien zur erfolgreichen, gewinnoptimierenden Führung des Unternehmens zu erarbeiten.

Die Hauptaufgabe von Dr. rer. nat. Thorsten Büsser besteht darin, mit Ihnen zusammen eine zukunftsorientierte Vision zu entwickeln, die Ihren Wertvorstellungen und Zukunftsplänen entspricht. Mit fundiertem Fachwissen wird das Business Coaching Frankfurt Ihnen den Weg aufzeigen, mit dem Sie Ihre beruflichen und privaten Ziele erreichen werden.

Vielen Unternehmern und Führungskräften konnte im Business Coaching Frankfurt bereits geholfen werden, eine zukunftsorientierte Transformation ihres Unternehmens in einer vertrauensvollen Kooperation mit Dr. rer. nat. Thorsten Büsser herbeizuführen. Mit einer erarbeiteten strategischen Roadmap wird für jeden Geschäftsbereich ein sinnvolles Konzept zur Vorgehensweise entwickelt.

Wer gehört zu den Zielgruppen für ein Business Coaching Frankfurt?

Sie werden sich fragen, für wen sich ein Business Coaching lohnt. Selbstverständlich wird ein Business Coaching meistens im mittleren und oberen Management eingesetzt. Die Vorteile für alle Arbeitnehmer in sämtlichen, beruflichen Phasen und Positionen wird immer noch unterschätzt.

Jeder, ob Berufseinsteiger, Angestellter oder Freiberufler, kann vom Business Coaching Frankfurt profitieren. Das Coaching dieser Zielgruppe wird oftmals als „Executive Coaching“ bezeichnet.

Studien haben ergeben, dass der größte Kundenkreis im Business Coaching Eigentümer und Führungskräfte von Unternehmen sind. Speziell bei anstehenden Umstrukturierungen oder Neuausrichtungen des Gewerbes oder von Organisationen wird die Förderung und Begleitung der Mitarbeiter durch das Business Coaching Frankfurt effektiv eingesetzt. Das Ziel herbei ist es, die Stärken, Qualifikationen und Fähigkeiten der personelle Ressourcen effektiv zu nutzen.

Immer öfter buchen private Kunden Business Coaching, um neue Strategien zur beruflichen Weiterentwicklung, Um- oder Neuorientierung und zur Förderung der Karrierechancen zu erarbeiten.

Wichtige Themen beim Business Coaching Frankfurt bzw. beim „Executive Coaching“ sind:

– Stärkenanalyse, berufliche Neuorientierung

– Erkenntnisse, wo man derzeit steht und wohin die Entwicklung gehen soll

– Kompetenz und Führungsqualitäten stärken

– Konfliktlösung verbessern

– Weiterentwicklung im Beruf und der Karriere

– Unterstützung bei Veränderungen und grundlegenden Entscheidungen

– Spezialthemen (Virtuelle Teams leiten, Prophylaxe bei Burnout und anderen berufsbedingten gesundheitlichen Auswirkungen)

Menschen möchten Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit in ihrer alltäglichen beruflichen und privaten Umwelt schaffen, mit gestalten und leben: dort wo sie arbeiten, lieben, spielen und lernen. Nur dort, wo Menschen für sich und auch für andere Verantwortung übernehmen, für sich und andere einstehen, wachsen gesunde Beziehungen, aus denen Lebensfreude und angemessene Leistung hervorgehen können. Menschen möchten in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen, sie möchten Einfluss nehmen und auch Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände ausüben können. Voraussetzung hierfür ist, dass Menschen ein tiefes Vertrauen in sich aktivieren können, das Vertrauen,

– Zusammenhänge, Muster und Abläufe zu verstehen,

– die eigenen Geschicke mit zu beeinflussen, zu handhaben und zu steuern,

– dem eigenen Leben Sinn und Bedeutsamkeit zu verleihen.

Ich befähige meine Klienten und helfe ihnen dabei, eigene Ressourcen zu erkennen und einzusetzen und auch auf äußere Ressourcen zuzugreifen, um ihre Anliegen angemessen zu bearbeiten.

Meine Klienten dürfen von mir viel Kompetenz, einen hohen Weiterbildungsstandard und umfassende Berufserfahrung erwarten. Sie sollen sich in der Zusammenarbeit mit mir als gleichberechtigte Partner wahrnehmen und intensiv an ihren Zielen und Anliegen arbeiten können.

