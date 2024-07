Der Regisseur und Chefchoreograf Idrissa Aponda aus Deutschland kommt für eine Produktion nach Österreich

Der Österreicher Christian Hübler hat für eine bedeutende Produktion den renommierten deutsch-kongolesischen Chefchoreografen, Regisseur und Artistic Director Idrissa Aponda aus Deutschland engagiert. Aponda wird für seinen tänzerischen Einfluss und seine beeindruckenden Theaterstücke mit den modernen Künsten von Picasso verglichen. In den letzten Jahren füllte er Theaterhallen mit tausenden von Zuschauern, darunter prominente Persönlichkeiten wie der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck und viele andere. Seine Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet.

Ab dem 15. Juli wird er gemeinsam mit der Knowbotic Research Group in Kooperation mit der Burghauptmannschaft Österreich an einer großen Produktion arbeiten. „Die Theater in Österreich brauchen mehr Farbe, und genau deswegen haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Mit diesem außergewöhnlichen und hochbegabten Künstler wird sich hier viel verändern, und es wird nicht die einzige Produktion sein. Wir planen das ganze Jahr über eine enge Zusammenarbeit mit Herrn Aponda und freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten“, sagt Herr Hübler, der Leiter der Knowbotic Research.