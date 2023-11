Ein deutsch-deutsches Schicksal – Das Leben des Dr. Thilo Hennig

„Der Kanonendonner des Zweiten Weltkrieges war noch nicht verhallt, als ich am 09. Juni 1945 in Könnern an der Saale eine düstere und zerstörte Welt erblickte.“ So beginnt das Leben des Thilo Hennig.

Als vermeintlicher Staatsfeind geriet er in der DDR in die Fänge der Stasi und zerbrach daran. In unzähligen Kliniken suchte er Heilung, die er nicht fand. „Die Neurose ist eine rätselhafte Krankheit, die schwer zu beschreiben ist. Ich will hoffen, dass ich zum Verständnis dieser Erkrankung aus eigener Erfahrung, so wie ich sie seit meinem 28sten Lebensjahr erlebt habe, einen Beitrag leisten konnte“, so Dr. Thilo Hennig über seine Intention, seine Erlebnisse zu veröffentlichen. „Die von mir (…) erlebte Leidensgeschichte soll all jenen Lesern, die sich mit dieser schrecklichen Krankheit herumschlagen müssen, Mut machen und dahingehend ermuntern, den Weg zur Besserung des Zustandes und zu einem selbstbestimmten Leben nicht aufzugeben und zu Ende zu gehen.“

„Der Neurotiker – Wege aus der Finsternis“ ist die ungemein spannende Lebensgeschichte von Dr. Thilo Hennig. Ein Zeitzeugendokument, das 40 Jahre erlebte DDR-Gesichte in beeindruckender Weise erzählt. Wir begleiten den Autor dabei, wie er sich von Diktatur und seelischer Folter befreite und zu einem selbstbestimmten Leben gefunden hat. Briefe, Tagebuch-Aufzeichnungen und behördlichen Schreiben aus der Zeit unterstreichen, was uns stellenweise fassungslos zurücklässt und skizzieren ein Leben, das sich Nicht-DDR-Bürger kaum vorstellen können.

Der Neurotiker, Dr. Thilo Hennig, erschienen im Paramon-Verlag

ISBN: 978-3-03830-847-8, gebunden, 330 Seiten, 24€/ 26CHF

Das Angebot des Paramon-Verlags richtet sich an Autoren, die Ihr Buch teilweise in Eigenleistung publizieren möchten, aber auf das Know-how eines Verlages nicht verzichten möchten.

