Der neue Charge Rise: Frischekick für Mensch und Smartphone

Qi-Pad, schnelles Laden und Weckfunktion in durchdachtem Design: Soundfreaq erweitert seine Produktfamilie um den universellen Charge Rise

Amersfoort, im Februar 2020 – Bei seinem neuesten Produkt kombiniert Soundfreaq die verschiedensten Ladeoptionen für smarte Geräte mit einem klassischen Wecker im runden Gehäuse. Auf dem drehbaren Qi-Pad werden Smartphones, die Wireless-Laden unterstützen, drahtlos mit Strom versorgt, während Zweithandy und Tablet zeitgleich Energie an den beiden USB-Anschlüssen tanken können. Einer davon ermöglicht mit 2,1 Ampere auch Fast Charging. Dabei bleibt die Uhrzeit dank Digitalanzeige immer im Blick und der ansteigende Weckton erinnert ans Aufstehen oder an den nächsten Termin.

Das variable Qi-Pad

Bei den meisten Weckern mit Ladefunktion ist das Qi-Ladepad oben auf dem Gerät, also dort, wo sich normalerweise auch die Snooze-Taste befindet. Das hat jedoch einen großen Nachteil: Wer nach dem ersten Wecken noch zehn Minuten schlummern will und im Halbschlaf die Taste sucht, kann bei solchen Modellen versehentlich auf sein Smartphone greifen – und es im schlimmsten Fall herunterwerfen. Soundfreaq hat das Ladepad daher seitlich angebracht. Es ist drehbar und kann rechts, links oder auch vorne platziert werden. Das Smartphone ist in jedem Fall nicht direkt neben der Snooze-Taste, so dass einem entspannten Zusatz-Nickerchen nichts im Wege steht.

Wecken und Laden

Mit der Snooze-Taste wird auch die Dimm-Funktion gesteuert. Je nach Einstellung wird die digitale Uhrzeit somit hell angezeigt oder blendfrei verdunkelt. Uhr- und Weckzeit lassen sich unkompliziert einstellen. Der ansteigende Weckton sorgt für ein sanftes Aufwachen. Dank Sommerzeitfunktion (DST) reicht ein Tastendruck, um in die Sommerzeit zu wechseln.

Neben dem Qi-Pad bringt der Charge Rise zwei USB-Anschlüsse mit, je einen mit 1.0 und einen mit 2.1 Ampere. Er ist somit ein universelles Ladegerät für nahezu alle Handy- und Tablet-Modelle. Auch die Schnellladefunktion wird unterstützt.

Das Design des Weckers ist an das runde Ladepad angepasst. Mit seiner Kugelform macht der Charge Rise zudem eine schlanke Figur auf dem Nacht- oder Schreibtisch. Er ist in schwarz oder weiß erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

Der Charge Rise ist ab sofort im Webshop von soundfreaq.de zum UVP von 69,95 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. verfügbar (ohne zusätzliche Versandkosten).

