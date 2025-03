Der Klassiker für jeden Garten: Die Gartenbank batam

Ein Garten ohne Holz-Gartenbank? Für die meisten Outdoor-Fans ist das undenkbar. Die acamp batam Gartenbank vereint Gemütlichkeit, Robustheit und ansprechendes Design in einem Möbelstück, das in keinem Garten fehlen sollte. Erhältlich als Zwei- und Dreisitzer, ist sie die ideale Ergänzung für jeden Außenbereich.

Die acamp batam Gartenbank besticht durch ihr hochwertiges Akazienholz, das mit einem schützenden Teaköl-Finish versehen ist. Dieses sorgt dafür, dass die Bank dauerhaft vor Witterungseinflüssen geschützt ist und ihre Schönheit über viele Jahre hinweg bewahrt. Mit den Maßen von 160x50x80 cm für den Dreisitzer und 130x50x80 cm für den Zweisitzer passt die Bank in jede Ecke des Gartens, sei es auf der Terrasse, im Schatten eines Baumes oder als Blickfang im Blumenbeet. Die teakfarbene Optik fügt sich harmonisch in jede Gartengestaltung ein und lädt dazu ein, die Natur in vollen Zügen zu genießen.

Ein weiterer Pluspunkt der acamp batam Gartenbank ist ihre universelle Einsetzbarkeit. Ob für entspannte Stunden mit Freunden, als Rückzugsort für ein gutes Buch oder als stilvolles Möbelstück für Gartenpartys – die Bank erfüllt all diese Wünsche. Sie ist nicht nur ein funktionales Möbelstück, sondern auch ein echter Klassiker, der jedes Jahr aufs neue Freude bereitet.

acamp bietet seit mehr als 58 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

Firmenkontakt

Beo-Garden AG

Alexandra Kann

Roosstraße 53

8832 Wollerau

+41 44 6872910

+49 2581 62 800



https://www.acamp.de

Pressekontakt

cmh werbeagentur GmbH & Co. KG

Martin Hegselmann

Hans-Sachs-Str. 7

59227 Ahlen

02382-911690



https://www.cmh.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.