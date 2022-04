Der herbstmond-look Von 50 jahren zeigt es ihnen

Wenn aber poesie im herzen war, dann hat die zeit ein gutes leben geführt: besser und besser, besser und freier. In all den jahrhunderten hat sich das eine Oder andere geändert, um in der reinen inneren welt einen sinn zu haben.

Nicht die veränderungen der zeit, nicht zufrieden damit, nicht zufrieden zu sein. Tun sie gut daran, so zu leben, wie sie es mögen. Lernen sie, in schwierigen situationen nach hoffnung zu suchen, durch reges durchhaltevermögen und einen geist der hoffnungslosigkeit, leben sie sich am hellsten im spiel des lebens.

Immer hörte ich, wie eine alternde frau sich über ihr alter jammerte, das ihr vielleicht nicht so gut aussah, wie die jungen leute! Und doch ist die altersgruppe der frauen eine form der faszination und ausstrahlung, die durch die gerissenheit und chemie eines ältestenalters leichter zu würdigen ist, auch wenn sie nicht mehr so jung und sexy sind wie die jungen mädchen, aber dadurch, dass sie die jahre über gelernt haben, auch noch bewusster werden.

01

Ideen a: raffinierte benutzung klassischer elemente der mode

Je eher wir die vorteile klassischer kleidung erkennen, desto besser ist es uns möglich, ein gespür für stil zu entwickeln, das stil und stil stil stil prägt. Es gibt zwar viele definitionen für klassische stile, doch ohne praktische hinweise mit bezug auf muster und zeiten im einklang zu stehen, gewinnt das herz einer intelligenten frau immer.

Demnach sollte eine elegante, geschmeidige strickjacke für metropole genügen. Oder wie ein straight-anzug, ein charismatisches klangbild im französischen stil eine wahl, die stilrichtungen einfärben und direkt zu jeder jahreszeit ändern kann.

02

Zapfen 2: ein helles licht betont die jugend

Meistens tragen die meisten mädchen schwarz, weil sie schlank sind und weil sie sich locker und locker anziehen, wodurch in der haut ein gewisses alterndes auftreten auftreten kann; Doch die kombination Von farbenfrohen bildern mit femininen formen trübt nicht nur den schwarzen glanz, sondern untergräbt auch nicht seine schlanke stärke!

Schwarz entsteht mit der unvermeidlichkeit Von dunkelheit, und um glänzen zu können, braucht man unwagte, den glanz eines dunklen objekts anzuwenden, und das verleiht auch schwarzen einzelteilen ein spezielles farbgefühl. So wie die blogger unter dem schwarzen strickkleid einen irrmantel mit reflektiven leuchtenden enden enden tragen, der neben den persönlichkeit eines mannes auch warm ist.

03

Eins-drei: dekoriert mit seidenschal

Auch wenn es nicht übertrieben ist, einen schal als eine art elitemaschine zu benutzen, um die figuren fein und modern zu machen. Es ist so, als genüge ein stuck, um etwas formelles zu machen.

Mit ihnen kann man auch den hals dekorieren. Nicht nur mit Iris, sondern auch mit schal können die haut so viel erwärmen und gut einsaugen. Man kann es außerdem in einem winzigen universum versuchen, das atmet und sich bewegt, und zwar in einem moment, der den herbstfürsten dann lebendig macht.

04

Ideen 4:50 plus frauen tragen mehr zum vorbild

Windmäntel!

Da zu dieser jahreszeit das Wetter noch nicht extrem kalt ist und kurze ärmel sich nicht eignen, könnten wir windmühlen als passende modelle verwenden und kühlere kleidungsstücke anbieten. So kann man einerseits modecharmant sein und andererseits die wirkung aufrechterhalten.

Langärmeliges hemd mit hose/halfter rock

In der frühzeit und im herbst ist es meist noch warm. Das langärmlige hemd zu einem Langen kleid in der hose ist eine gute wahl. Recht kühl ist es, da langärmlige bluse mit einem halben rock Oder einer hose über die jahreszeiten gepflegt werden. Ist nicht schlecht.

Halt als, der joker wahl schwarz Oder mit wählen, fast mit allen farbe mit, weißen farben alle, schwarz Oder mit., alle, und im hinblick auf das nach diesem, fast die der harmonischen, wir sagt allerschickste – schwarz für Oder mit wählen.