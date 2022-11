Der grüne Energiediscounter eprimo genießt das höchste Kundenvertrauen aller Öko-Energieversorger

Auszeichnung der WirtschaftsWoche

– Topplatzierung als Ökostrom- und Ökogasanbieter

– Fast 1.800 Unternehmen aus 120 Branchen auf dem Prüfstand

– Mehr als 500.000 Kundenstimmen ausgewertet

Neu-Isenburg, 17. November 2022. Als Öko-Energieversorger genießt eprimo das mit Abstand größte Kundenvertrauen. Das ist das aktuelle Ergebnis von Deutschlands größtem Vertrauensranking, das die WirtschaftsWoche jährlich in Zusammenarbeit mit den Marktforschern von ServiceValue erstellt. Die WirtschaftsWoche zeichnet den grünen Energiediscounter deshalb als Anbieter von Ökostrom und Ökogas mit dem Siegel „Höchstes Kundenvertrauen“ aus.

Das renommierte Wirtschaftsmagazin und die Rankingspezialisten von ServiceValue führen ihre Studie unter wissenschaftlicher Begleitung des Psychologischen Instituts der Goethe-Universität Frankfurt durch. In diesem Jahr wurden in einer repräsentativen Online-Befragung 537.962 Kundenurteile zu 1.763 Unternehmen aus 120 Branchen erfasst und ausgewertet. Für jede Branche wurden die Unternehmen ermittelt, denen ihre Kunden das meiste Vertrauen schenken. „Dass uns unsere Kunden auch in diesen extrem schwierigen Zeiten in höchstem Maße vertrauen, ist ein großes Lob und zugleich ein großer Ansporn für das gesamte Team. eprimo setzt mit Ökostrom und Ökogas nicht nur auf Nachhaltigkeit, sondern auch auf günstige Preise, verbraucherfreundlichen Service und faire Konditionen – das erkennen unsere Kunden an“, freut sich eprimo Geschäftsführerin Katja Steger.

Grundlage des WirtschaftsWoche-Rankings ist der von der Goethe-Universität entwickelte Kundenvertrauens-Index (KVI). Er stellt ein einfaches, aber valides und wissenschaftlich belastbares Verfahren dar und wird auf einer Skala von 0 bis 100 abgebildet. Liegt der KVI eines Unternehmens oberhalb des Branchenmittelwerts, so wird diesem ein hohes Kundenvertrauen bescheinigt, die beste Platzierung jeder Branche erhält wie eprimo das Prädikat „Höchstes Kundenvertrauen“. Die Kundenbefragung erfolgt ohne Wissen und Beteiligung der untersuchten Unternehmen und Marken. Es zählen nur die Antworten von Konsumenten, die selbst Produkte oder Dienstleistungen der jeweiligen Firma gekauft haben.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

Kontakt

eprimo GmbH

Roman Zurhold

Flughafenstraße 20

63263 Neu-Isenburg

0 69 / 69 76 70-353

Roman.Zurhold@eprimo.de

https://www.eprimo.de/

Bildquelle: eprimo GmbH