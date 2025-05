Der Berg ruft: Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser

Auch 2025 bringt Ledlenser die Zugspitze wieder zum Leuchten: Vom 12. bis zum 14. Juni steht Garmisch-Partenkirchen ganz im Zeichen von Trailrunning

Solingen, Mai 2025 – In gut zwei Wochen startet Deutschlands größtes Trailrunning-Event rund um die Zugspitze. In sieben unterschiedlichen Distanzen geht es dabei durch Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. Neu ist der ZUT100 über die legendäre 100-Meilen-Distanz. Ledlenser geht als Titelsponsor mit zahlreichen Aktivierungen an den Start.

Sieben ausgebuchte Strecken rund um die Zugspitze, über 4.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein buntes Programm vor Ort – darauf können sich Fans des größten Trailrunning-Events in Deutschland freuen. „Wir freuen uns, vor Ort mit der Community ins Gespräch zu kommen und Ledlenser erlebbar zu machen. Und: Wir sind besonders gespannt auf die neue Strecke, den 100-Meiler“, berichtet Jonas Resch, Manager Brand & Communication beim Titelsponsor Ledlenser. Zum ersten Mal seit Bestehen des Zugspitz Ultratrail geht es rund 164 Kilometer um Deutschlands höchsten Berg.

Die unterschiedlichen Distanzen

Wem 164 Kilometer und 8302 Höhenmeter zu ambitioniert sind, kommt bei den kürzeren Distanzen auf seine Kosten. Ab 16 Kilometern ist für jedes Laufniveau die passende Strecke dabei. Wie jedes Jahr gilt: Auf Strecken, die durch die Nacht führen, herrscht Stirnlampenpflicht. Dieses Jahr gilt das für die vier längsten Strecken, vom 68 Kilometer langen Leutasch Trail bis zum neuen 100-Meiler.

Mit Stirnlampen von Ledlenser durch die Nacht

„Hier kommt Ledlenser ins Spiel: Mit den Stirnlampen unserer NEO-Serie sind Läuferinnen und Läufer bestens gerüstet für anspruchsvolle Trails in der Dunkelheit“, so Resch. Kurzentschlossene können vor Ort das passende Modell kaufen: Am Ledlenser-Stand auf dem Expo-Gelände rund um den Richard-Strauss-Platz können Teilnehmende sowie Besucherinnen und Besucher Laufstirnlampen und andere Klassiker von Ledlenser testen und erwerben.

Vielfältiges Programm vor Ort

Damit nicht genug: Ledlenser plant zahlreiche Aktionen auf und abseits der Strecke. Neben dem Expo-Stand in Garmisch-Partenkirchen betreibt der Titelsponsor die Versorgungsstation V5 am Hubertushof – hier können sich erschöpfte Läuferinnen und Läufer stärken und erfrischen. Für gute Laune sorgt Ledlenser außerdem am Freitag in einer großen Cheering Zone auf dem Osterfelder 2000. „Im letzten Jahr waren wir als Team das erste Mal gemeinsam an der Strecke unterwegs, um Läuferinnen und Läufer anzufeuern“, berichtet Resch. „Und wir waren absolut begeistert! So nah kommt man sonst nicht ans Rennen – und es hat riesigen Spaß gemacht, die Teilnehmenden zu unterstützen und die Stimmung beim Rennen aufzusaugen.“

Zur Einstimmung auf den Salomon Zugspitz Ultratrail powered by Ledlenser wird es Donnerstagabend, 12.06.2025, einen entspannten Shake-out-Run gemeinsam mit Co-Titelsponsor Salomon geben.

Mehr Informationen zur NEO-Serie für Läuferinnen und Läufer und anderen portablen Lichtprodukten gib es direkt bei Ledlenser: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

