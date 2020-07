DDS- und TSN-Lösungen für verteilte Systeme

Neue Partnerschaft zwischen RTI und SoC-e

Sunnyvale (USA)/München, Juli 2020 – Real-Time Innovations (RTI) und SoC-e, weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologien und -lösungen für Time Sensitive Networking (TSN), geben ihre neue Partnerschaft bekannt. Die beiden Unternehmen stellen integrierte Data Distribution Service (DDS)- und TSN-Lösungen für Unternehmen bereit, welche die Kommunikationsleistung über verteilte Systeme optimieren möchten.

Connext DDS ist ab sofort in das Relyum-Portfolio von DDS-TSN-Produkten integriert, das Determinismus, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit für kritische Systeme bereitstellt. Zusammen ermöglichen DDS und TSN die Konvergenz von Konnektivitätsnetzwerken zu einer einzigen Standard-Hardwarelösung für den Echtzeitaustausch aller Daten.

Connext DDS bietet einen standardisierten Datenaustausch zwischen Anwendungen, die aus unabhängigen Komponenten bestehen. Das Hinzufügen von TSN ermöglicht die Bereitstellung von Echtzeit-Datenverkehr über dasselbe Ethernet und Nutzer können Quality of Service (QoS) für kritische Datenverkehrsflüsse in Echtzeit durchsetzen, was die Netzwerkstruktur vereinfacht.

Die Kombination von DDS und TSN erlaubt zudem die Spezifizierung und Durchsetzung von QoS in verteilten Systemen, sodass Systemadministratoren unter anderem die Zuverlässigkeit von Flows, Latenzbudgets, Fristen, Anforderungen an die Langlebigkeit und die Datenlebensdauer definieren können. In zeitkritischen Applikationen führen TSN und DDS gemeinsam zu erheblichen Einsparungen bei Anwendungen in den Bereichen Industrielle Automatisierung, Energie, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.

Für verteilte Systeme, die koordinierte Aktionen an mehreren Endpunkten erfordern, verbessern DDS und TSN die Interoperabilität, Bandbreite und Leistung. All dies ist in einer modernen Architektur zusammengefasst, die es Entwicklern erlaubt, robuste verteilte Systeme zu erstellen, die sich mit der Zeit weiterentwickeln können.

“Kritische Systeme erfordern hohe Verfügbarkeit, Interoperabilität, Echtzeitbetrieb und einen höheren Datendurchsatz in ihrer Kommunikation. DDS und TSN ermöglichen es Entwicklern, diese Ziele zu erreichen und gleichzeitig die erforderliche Infrastruktur zu vereinfachen. Die neue Partnerschaft vereint das Know-how von RTI und SoC-e in diesen Bereichen und bietet unseren Kunden einen zuverlässigen zentralen Ansprechpartner für diese herausfordernden Projekte”, sagt Armando Astarloa, Chief Executive Officer von SoC-e.

“Unternehmen benötigen ein zuverlässiges technologisches Ökosystem, das die Entwicklung umfassender und koordinierter Lösungen ermöglicht”, erklärt Gerardo Pardo, Chief Technology Officer bei RTI. “Gemeinsam sind RTI und SoC-e richtungsweisend in der Kombination dieser leistungsstarken Kommunikationsfunktionen und senken die Kosten für unsere gemeinsamen Kunden. Wir freuen uns darauf, mit SoC-e zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden den Komfort und die Leistung zu bieten, die sie brauchen, um durchgängige, bewährte und zuverlässige Ende-zu-Ende-Echtzeitdaten in allen Systemen sicherzustellen.”

Real-Time Innovations (RTI) bietet ein Software-Framework für intelligente Maschinen und Systeme im realen Einsatz. RTI Connext® ermöglicht eine intelligente Architektur, indem es Informationen in Echtzeit teilt und große Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt.

Die RTI Software ist in über 1.500 Projekten im Einsatz, betreibt u. a. die größten Kraftwerke Nordamerikas, verbindet Wahrnehmung und Steuerung in Fahrzeugen, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation von medizinischen Robotern, kontrolliert den Hyperloop sowie fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten oder Unfallopfer rund um die Uhr.

RTI ist Spezialist im Verbinden intelligenter, verteilter Systeme. Diese Systeme verbessern die medizinische Versorgung, die Sicherheit auf unseren Straßen sowie die Energieversorgung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

Bildquelle: RTI, SoC-e