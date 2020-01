Datavard beruft Peter Kuhl zum Finanzvorstand

Heidelberg, 21. Januar 2020 – Der Aufsichtsrat der Datavard AG hat Peter Kuhl mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in den Vorstand berufen. Der 59-Jährige ist als Finanzvorstand (CFO) für die Bereiche Finanzen und Controlling verantwortlich und bildet gemeinsam mit CEO Gregor Stöckler das neue Vorstandsteam. Peter Kuhl kommt von der SACS Aerospace Gruppe.

„Peter Kuhl verfügt über langjährige und profunde Erfahrung und Know-how im Bereich Finanzen und Controlling von international tätigen, mittelständischen Unternehmen“, sagt Datavard-Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Stefan Elsser zur Personalie. „Wir freuen uns sehr, dass wir Peter Kuhl für unser Unternehmen gewonnen haben. Er wird unsere Wachstumsstrategie aktiv begleiten.“

„Datavard ist ein international erfolgreiches Software- und Beratungsunternehmen und einer der innovativsten Anbieter im SAP-Umfeld“, so Peter Kuhl. „Mit einer Verstärkung des Controllings und im Finanzbereich werde ich Datavard dabei unterstützen, das geplante Wachstum und eine höhere Profitabilität zu erreichen und damit die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig sicherstellen.“

Peter Kuhl wechselt von der SACS Aerospace Gruppe zu Datavard. Beim mittelständischen Hersteller von Verbindungs- und Befestigungsteilen für die Luftfahrtindustrie war er kaufmännischer Geschäftsführer und CFO. Zuvor arbeitete er als Finanzvorstand bei mehreren Private Equity finanzierten Unternehmen unterschiedlicher Branchen und hat in dieser Zeit zwei Börsengänge begleitet. Peter Kuhl hat Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Internationales Finanzmanagement studiert und die Prüfung zum Steuerberater absolviert.

Bei der Datavard AG übernimmt Peter Kuhl die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Controlling.

Die Datavard AG ist innovativer Anbieter von cleveren Software-Lösungen und Beratung für SAP Datenmanagement, S/4HANATransformation, Data Warehouse Modernisation, SLO, Stilllegung von Altsystemen/Daten, Integration von SAP Daten in Big Data und Data Lakes und umfassender Managed Services. Internationale Unternehmen, wie Allianz, BASF und Nestle, wählen Datavard als zuverlässigen Partner. Datavard hat seinen Hauptsitz in Heidelberg und Niederlassungen in EMEA, den USA und Asien. Weitere Informationen unter www.datavard.com oder Social Media: LinkedIn, Xing, Instagram und Blog.

Bildquelle: Datavard