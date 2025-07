Datacenter im Wind of Change – Rosenberger OSI lädt zum Rechenzentrums-Forum nach Hamburg ein

Zukunftstrends, Technologien und exklusive Vorträge für die Rechenzentrumsbranche

Augsburg, 15. Juli 2025 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, lädt Fach- und Führungskräfte der Rechenzentrumsbranche vom 22. bis 23. September zum OSI Forum 2025 nach Hamburg ein. Unter dem Motto „Volle Kraft voraus – das Rechenzentrum im Wind of Change!” bietet die Veranstaltung ein vielseitiges Programm mit praxisnahen Fachvorträgen, Diskussionsmöglichkeiten und einer exklusiven Besichtigung des Hochleistungsrechenzentrums von AKQUINET in Hamburg-Rahlstedt.

Tag 1: Konnektivität, Quantentechnologie und Verbandswirtschaft

Den Auftakt des Forums bildet am 22. September ein fachliches Vortragsprogramm mit namhaften Referenten. Nach der offiziellen Begrüßung durch Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI, gibt Harald A. Summa, Mitgründer des DE-CIX und renommierter Internet-Experte, einen Überblick über die Zukunft der globalen Internet-Konnektivität und erläutert, wie Künstliche Intelligenz die internationale Infrastruktur verändert. Anschließend beleuchtet Matthias Reidans von Rosenberger OSI die Risiken und Potenziale von Quantencomputern und erläutert, weshalb Quantensicherheit für Betreiber von Rechenzentren bereits heute unverzichtbar ist. Den Abschluss des ersten Veranstaltungstags bildet ein Rückblick und Ausblick auf die Entwicklung der Internet-Verbandswirtschaft, präsentiert von Andreas Weiss vom eco Verband. Abgerundet wird der erste Tag durch eine gemeinsame Abendveranstaltung mit Gelegenheit zum Austausch in entspannter Atmosphäre.

Tag 2: Marktchancen, EBO-Technologie und „KI meets Edge“

Der zweite Tag am 23. September startet mit einem fachlichen Beitrag: Dr. Hermann Lederer von der Max Planck Computing and Data Facility beleuchtet die Entwicklung von Rechenzentren in Deutschland und gibt einen Überblick über zentrale Meilensteine und aktuelle Herausforderungen. Im Anschluss stellt Christian Hahn von Rosenberger OSI die innovative Expanded-Beam-Optical- (EBO-) Technologie vor, die neue Möglichkeiten für Glasfaserverbindungen in Rechenzentren, aber auch rauen Umgebungen eröffnet. Den inhaltlichen Schlusspunkt des Vortragsprogramms setzt schließlich Jörg Hesselink von DC Smarter. Er zeigt auf, wie Künstliche Intelligenz das Infrastruktur-Management in Rechenzentren unterstützt – insbesondere im Zusammenspiel mit Edge Computing.

Exklusive Besichtigung eines High-Performance-Datacenters

Ein besonderes Highlight erwartet die Teilnehmenden zudem mit der exklusiven Besichtigung des AKQUINET-Hochleistungsrechenzentrums in Hamburg. Dabei erhalten sie vertiefte Einblicke in die Praxis modernster Infrastrukturen, energieeffiziente Lösungen und innovative Sicherheitskonzepte.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich unter:

osi.rosenberger.com/de/news-media/osi-forum-2025

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.

Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 800 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

Media Contacts:

Rosenberger OSI

Bettina Missy

Tel.: +49 (821) 24924-910

bettina.missy@rosenberger.com

Profil PR

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-pr.com