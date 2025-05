Data Centre World 2025: Rosenberger OSI zeigt High-Speed-Konnektivität und Spleißtechnik live in Frankfurt

Innovative Glasfaserlösungen und Services für zukunftssichere Rechenzentren im Messefokus

Augsburg, 20. Mai 2025 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), Hersteller von innovativen faseroptischen Verkabelungsinfrastrukturen in Europa, präsentiert vom 4. bis 5. Juni 2025 auf der Data Centre World in Frankfurt modernste Infrastrukturtechnologien für Rechenzentren. Am Stand J102 in Halle 8 stehen leistungsstarke Verkabelungslösungen und effiziente Installationsmethoden im Mittelpunkt.

Im Fokus: Effizienz, Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit

Mit dem Auftritt auf der Data Center World unterstreicht Rosenberger OSI seine Kompetenz im Bereich moderner Rechenzentrums-Infrastruktur. Folgende Highlights erwarten die Messebesucher:

EBO MPE Connector: Die Glasfaserverbindung der nächsten Generation vereint Expanded-Beam- und Singlemode-Technologie und ermöglicht robuste und verlustarme Verbindungen.

Die Glasfaserverbindung der nächsten Generation vereint Expanded-Beam- und Singlemode-Technologie und ermöglicht robuste und verlustarme Verbindungen. Live-Demo – Ribbon-Spleißen in Aktion: Besucher können sich direkt vor Ort von der präzisen und effizienten Installationstechnologie überzeugen. Das Mehrfaserspleißen reduziert die Installationszeiten erheblich und erhöht die Verbindungsqualität.

Besucher können sich direkt vor Ort von der präzisen und effizienten Installationstechnologie überzeugen. Das Mehrfaserspleißen reduziert die Installationszeiten erheblich und erhöht die Verbindungsqualität. Europaweite Services für Rechenzentren: Rosenberger OSI unterstützt RZ-Betreiber bei Planung, Aufbau und Betrieb hochverfügbarer IT-Infrastrukturen – von der Konzeption bis zur Wartung mit individuellem Serviceansatz.

Treffpunkt für Innovation und Austausch

Die Data Centre World ist eine der führenden Veranstaltungen für Fachbesucher aus den Bereichen IT-Infrastruktur und Rechenzentren. Sie bietet eine Plattform für den Austausch über aktuelle Entwicklungen und zukünftige Anforderungen. Die Experten von Rosenberger OSI stehen vor Ort für Gespräche, technische Einblicke und individuelle Beratungen zur Verfügung.

Über Rosenberger OSI:

Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein anerkannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infrastruktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und Industrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommunikationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizienten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kundenorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.

Rosenberger OSI beschäftigt in Europa und Nordamerika rund 800 Mitarbeiter und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.

Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi

Media Contacts:

Rosenberger OSI

Bettina Missy

Tel.: +49 (821) 24924-910

bettina.missy@rosenberger.com

Profil PR

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-pr.com