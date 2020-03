Das TTPCG ® Team strebt nach maximaler Kundenzufriedenheit

Wien, 06.03.2020 – Die Entscheidung zur Buchung einer Dienstleistung hängt stark von persönlichen Gefühlen ab. Damit Interessenten zu Kunden werden, müssen Sie einem Unternehmen vertrauen und sich beim Team allerbestens aufgehoben fühlen. Dies gelingt insbesondere dann, wenn die Menschen, die hinter dem Unternehmen stehen, besonders kundenfreundlich sind.

Kunden fühlen sich in der digitalen Welt oftmals alleine gelassen

Bei der aussergewöhnlichen Partnervermittlung TTPCG ® steht der Mensch seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 im Mittelpunkt. Der CEO des Unternehmens Tim Taylor prägte schon vor Jahren den Satz, “Menschen sind zu kostbar, um sie mit der Technik alleine zu lassen.” Zugegeben, auch TTPCG ® ist ein Unternehmen, welches sämtliche digitale Möglichkeiten bis zum Einsatz von artificial intelligence zum Vorteil aller Kunden einsetzt.

Mit perfekter Technik alleine, macht man Kunden nicht glücklich

Die perfekte digitale Struktur eines Unternehmens alleine genügt nicht, um Kunden zufrieden zu machen. Ein Kunde ist zufrieden, wenn seine Erwartungen erfüllt werden. Allerdings ist dies eine recht einfache Definition von Kundenzufriedenheit. Sicherlich gibt es Unternehmen, die sich damit begnügen. TTPCG ® möchte einen Schritt weiter gehen. Denn TTPCG ® ist der Erfinder der wissenschaftlichen Methode in der Partnervermittlung. Angesichts dieser geistigen Vorreiterrolle, möchte sich das Tim Taylor Team nicht darauf beschränken, einfach die Erwartungen aller TTPCG ® Kunden zu erfüllen, die Erwartungen sollen übertroffen werden.

Ständige Kontrollen sichern Qualität und Kundenfreundlichkeit

Die Zufriedenheit aller Kunden ist der Grund, warum sämtliche Arbeitsabläufe aller Taylor Group Tochtergesellschaften und sämtlicher Abteilungen des Unternehmens unter die Lupe genommen werden. Dabei steht ein Kriterium im Vordergrund aller Aktivitäten: “Wie kann TTPCG ® sämtliche Aktivitäten und Aktionen noch besser auf die Erwartungshaltung der Kunden abstimmen, alternativ Erwartungshaltungen sogar noch übertreffen?” Mit dieser Frage im Vordergrund wird jedes Detail, jedes Programm, jedes Verfahren, jeder Prozess, jede Bonusaktion entwickelt und feinfühlig abgestimmt. TTPCG ® hat sich selbst das Ziel versprochen, weltweit die aussergewöhnlichste und dazu einmalige Partnervermittlung zu sein. Um dieses Versprechen täglich wahr zu machen, macht das Kundenteam regelmässig Zufriedenheitsumfragen. So verliert das Kundenteam die Realität nicht aus den Augen. Nur mit den Antworten der Kunden auf Fragen kann sich die Erfolgsmarke TTPCG ® immer weiter perfektionieren.

Einmalige Features, die in der Gesamtheit nur TTPCG ® bieten kann

Die Werbung für den Partnerservice erfolgt über die zum Unternehmen gehörenden Marketing Agenturen in den USA und in Irland. Werbung für TTPCG ® muss vor allem authentisch sein. Abgebildete Menschen auf Partnersuche können Kunden kennenlernen. Sollte dies einmal nicht möglich sein, gibt es die Hälfte der Gebühren, die das Exklusiv Erfolgsprogramm kostet, zurück. Dazu gilt, sollte TTPCG ® die den Kunden schriftlich zugesicherten Leistungen nicht vollumfänglich erbringen, zahlt TTPCG ® den Kunden die bezahlte Gebühr zu 100 Prozent zurück. Jeder neue Nutzer der Dienste von TTPCG ® wird von einem qualifizierten und motivierten TTPCG-Franchisepartner beraten und über alle Möglichkeiten informiert, wie schnell und zuverlässig der wirklich passende Partner kennengelernt werden kann. Passende Partner werden schnell online ausgewählt und online vorgestellt. Während der Nutzung der Dienste können TTPCG ® Kunden bei Fragen auf das Kundenteam zugreifen, welches an jedem Tag des Jahres an 24 Stunden gerne weiterhilft. Das Kundenteam besteht aus Mitarbeitern, die alle hinter den Dienstleistungen des Unternehmens TTPCG ® stehen. Sie strahlen dies auch den Kunden gegenüber aus und vermitteln ein positives Gefühl. Ist der für eine glückliche Partnerschaft perfekt passende Partner gefunden, kann gemeinsam mit ihm ein Kurzurlaub auf Kosten von TTPCG ® gebucht werden. Um mit dem neuen Partner eine verliebte Auszeit geniessen zu können, schenkt TTPCG ® seinen neuen Kunden Urlaubsboxen zu einem Kurzurlaub. Doch damit noch nicht genug. Ein Zufallsgenerator wählt Kunden aus, die eine aussergewöhnliche VIP Reise erleben dürfen.

