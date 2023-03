Das Stake Casino in Deutschland

In Deutschland bietet das Krypto-Casino den Spielern eine Vielzahl von Möglichkeiten, online zu spielen.

Seit sich die Bundesländer auf eine Zulassung von Online-Casinos geeinigt haben, ist das Angebot an Casinos in den vergangenen zwei Jahren deutlich angestiegen. Stake Casino ist einer der Anbieter, der eine Lizenz erhalten hat und damit auch die strengen Richtlinien des Glücksspielstaatsvertrags einhalten muss. Bis zum Sommer 2021 hatte das Krypto-Casino Zeit, diese Auflagen zu erfüllen.

Wie alle anderen Casinos in Deutschland muss auch das Stake Casino den Spielern einen sicheren und einfachen Zugang gewähren. Die Spieler müssen zunächst ein Konto eröffnen, um das Casino sowie die Sportwetten nutzen zu können. Es reicht allerdings ein einziges Konto für beide Angebote aus.

Spielen und wetten dürfen nur diejenigen, die das 18. Lebensjahr erreicht haben. Das Casino achtet besonders darauf, dass die Spieler, die sich anmelden, auch in der Lage sind, ihre Identität nachweisen zu können. Dazu müssen die entsprechenden Unterlagen bei Stake Deutschland eingereicht und bestätigt werden.

Weitreichende Regeln

Casinos, wie beispielsweise das Stake Casino, müssen in Deutschland eine Reihe von Regeln beachten. Dazu gehören unter anderem:

– Während der Übergangszeit durften sogenannte Online-Tischspiele wie Roulette oder Blackjack nicht angeboten werden.

– Spieler dürfen nicht mehr bei mehreren Casinos angemeldet sein und haben somit keine Möglichkeit, auf mehreren Plattformen zu spielen.

– Wetten und Casinospiele müssen auf der Webseite des Anbieters immer getrennt angeboten werden, ein sogenanntes Cross-Marketing ist verboten.

– Die Spieler dürfen pro Spiel an einem Slot nur einen maximalen Einsatz von einem Euro setzen.

– Das maximale Limit bei den Einzahlungen liegt bei 1000 Euro im Monat. Eine Änderung auf ein Limit von 10.000 Euro muss vorher beantragt werden.

Spieler, die noch Fragen haben, können den Support von Stake Casino nutzen. Das Gleiche gilt auch, wenn es um Informationen zu den einzelnen Spielen oder Aktionen der Stake Casinos geht.

Der legale Übergang sorgte natürlich für eine Reihe von Fragen und regte auch zu Diskussionen an. So darf zum Beispiel bei der Bewerbung einer Plattform für Glücksspiele das Wort Casino ausdrücklich nicht verwendet werden und es darf auch nicht im Inhalt auftauchen. Das gilt sowohl für die Bewertungen, für die Banner als auch für die Textlinks, für die URL der Webseite sowie für die unterschiedlichen Arten von Mitteilungen.

Außerdem müssen die Referenzen aus allen Bewertungen, aus Bildern, Bannern und Texten, aus den sogenannten Jackpot-Spielen sowie von der Webseite verschwinden. Das Gleiche gilt für die Referenzen bei Tischspielen wie Baccara, Blackjack oder Roulette.

Immer noch Bedenken

Obwohl es jetzt neue Regeln und Verordnungen zum Schutz der Spieler gibt, werden immer noch Bedenken geäußert. Kritiker sind der Ansicht, dass in der Phase des Übergangs zu wenig an die Spieler und deren Schutz gedacht wurde. In Deutschland hätte die Übergangspolitik für die Branche aber zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, denn der Markt war reif für diese Art von Glücksspiel, und zwar für alle, die legal neue Perspektiven suchen und kennenlernen wollten. Die Einführung der Übergangszeit sowie die damit verbundenen Auflagen haben auf dem regulierten Markt in Deutschland zu Aufregungen geführt. Zugleich sorgte die Übergangsphase dafür, dass es bei den wirklich guten Casinos zu einem deutlichen Wachstum gekommen ist.

Stake Casino Deutschland bietet Krypto-Glücksspiel-Enthusiasten die Möglichkeit um alle Ins und Outs des Glücksspiels zu besprechen. Wenn Sie das Stake Casino noch nicht kennen, sind Sie hier genau richtig.

