Das Schreckgespenst Inflation.

Berlin, den 19.04.2022

Während letztes Jahr die Coronakrise mitsamt Lieferengpässen für den „temporären“ Inflationsschub verantwortlich gemacht wurde, ist es nun der Krieg in der Ukraine in Verbindung mit hohen Energiepreisen. Das Schreckgespenst fördert Inflation kräftig in Deutschland!

Das „ifo Institut“ erwartet und informiert über eine „langfristige erhöhte Inflationsrate für Deutschland in allen Bereichen“ und berichtet rechtzeitig am 8. März 2022 „Anzeichen bestehen, dass die erhöhte Inflation in Deutschland länger anhält als ursprünglich erwartet“.

Der Inflations-Spuk wird wohl doch nicht so schnell wieder vorbei sein.

Die Europäische Zentralbank hat zuletzt eingestanden, dass die höheren Inflationsraten länger andauern als ursprünglich gedacht: „Das liegt vor allem an den Energiepreisen und den Lieferengpässen“.

Die Auswirkungen auf Vermögen und Einkommen sind nennenswerter zu spüren, denn die Energiepreise dürften auf hohem Niveau verharren und viele Güter des Alltags dadurch noch merklich verteuern. Heizöl ist bereits um 37,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat teurer geworden, die Preise für Kraftstoffe sind um 23,9 % gestiegen, während sich die für Gemüse um 4,2 % und Damenbekleidung um 3,9 % erhöhten. Sollte sich der Trend hoher Energiepreise verstetigen, ist zu erwarten, dass sich die Inflationsrate in Deutschland während des Jahres weiter intensivieren wird.

Hinzu kommt, dass die offizielle Inflationsrate oftmals nicht das Preisempfinden der Bevölkerung widerspiegelt: Die gefühlte Inflation ist vielerorts deutlich höher.

Verlierer- Gewinner in der Inflation.

Bei einer Inflation gibt es neben Verlierern (Sparer, Konsumenten, Arbeitnehmer etc.) aber auch Gewinner (Staat, Schuldner, Eigentümer physischen Vermögens). In diesem Zusammenhang führt die Deutsche Bundesbank aus: Wie Sie sich vor Inflation schützen können!

Die einzige Möglichkeit, sich vor der Inflation zu schützen, ist ein Investment in Anlagen, die eine höhere Rendite erzielen als die Inflationsrate.

CEHATROL Technology eG: „Sicherheit-Verfügbarkeit-Flexibilität“ bei unserem Partner

Sie suchen nach einer zeitgemäßen Art Vermögen aufzubauen, zu vermehren und zu sichern? Dann ist der Edelmetall Premium Lagerplatz genau das Richtige. Wir haben exklusiv für unsere Mitglieder den Zugang zu einem Gold und Silber Depot geschaffen. Drei Dinge waren uns wichtig: 1. Sicher 2. ständig verfügbar und 3. flexibel.

Der Partner von CEHATROL Technology eG bietet:

-Zukunftsvorsorge: Finanzielle Unabhängigkeit im Alter

-Ehepartnervorsorge: Partnerversorgung für den Krisenfall

-Kindervorsorge: Ausbildung, Studium, Start ins Leben

-Vermögenssicherung: Finanzielle Absicherung im Alter

-Liquidität: Zu jeder Zeit.

-Größere Anschaffungen: Eigentum, Auto, weitere Werte

Lagern Sie Ihre Edelmetalle am sichersten Ort Europas.

Ihr physisches Edelmetall wird in einem Zollfreilager im St. Gotthard/Schweiz gelagert. Depotinhaber können 24/365 online über ihre Ware verfügen und die Lagerstätte besichtigen (bei Anmeldung).

Physische Edelmetalle haben während inflationären Zeiten in der Vergangenheit stets bewiesen, wie effektiv Gold und vor allem Silber gegen Geldentwertung eingesetzt werden können. Doch heute ist der Verschuldungsgrad staatlicher und privatwirtschaftlicher Akteure weltweit hoch, dass steigende Zinsen zu einem Massenbankrott führen würden. Auch wenn die Zentralbanken dieses Jahr die Zinsen leicht anheben, so wird dieser Schritt wohl nicht ausreichen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Ein Zinsanstieg über die Inflationsrate von aktuell 5,1 % würde zunächst eine schwere Rezession und anschließend eine wirtschaftliche Depression auslösen. Daher wird die Inflation in den Medien als „solidarischer Akt“ vermarktet.

Mit Silber auf der sicheren Seite in der Inflation: Mehr Informationen – Mehr Verstehen – Mehr Erfolg. www.cehatrol.com

CEHATROL Technology eG beteiligt die Menschen an der nachhaltigen Erzeugung von erneuerbarer Energie, schafft nachhaltige Arbeitsplätze und stärkt damit die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Gesellschaft. Sie schafft zudem lokale Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Die Dezentralisierung und die Schaffung von dezentralen Wirtschaftskreisläufen in Dörfern und kleinen Gemeinden steht dabei im Fokus. Erfolge für jedermann unter dem Dach einer starken Gemeinschaft.

