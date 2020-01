Das punktet auch bei Ihrem Projekt – Niederschlagswasser reinigen mit BIRCOhydropoint®

BIRCO bietet kompakt konstruiertes System für die bedarfsorientierte Planung der Oberflächenentwässerung

Starkregenereignisse nehmen zu, jedoch nicht die verfügbare Fläche für das Entwässerungsmanagement. Das stellt Planer, Verarbeiter und Bauunternehmer vor große Herausforderungen bei der Auswahl der passenden Lösung. BIRCO nimmt sich diesem Problem an und bietet für fortschrittliche Planungen ab sofort die semizentrale Regenwasserbehandlungsanlage BIRCOhydropoint® an. Diese kombiniert kompakte Maße mit hoher Reinigungs- und Durchflussleistung. Gemacht ist das System für den Einsatz in Standardschächten aus Beton oder Kunststoff. Damit eignet sich BIRCOhydropoint® für vielfältige Einsatzgebiete – vom Einfamilienhaus über Neubauviertel, städtische Plätze oder Verkehrswege bis zu Industrieflächen.

Service als Produktzubehör

Bei der Planung von kleinen Einlings- bis hin zu großen Mehrlingsanlagen (DN 1000 – DN 3000) gibt es viele individuelle Variationsmöglichkeiten. Deshalb gehören zum Produkt die umfassende Beratung und Fachwissen bei Detailfragen, Lösungswege bei unerwarteten Planänderungen oder die flexible Baustellenlogistik. Zudem haben Kunden mit dem flächendeckenden BIRCO Außendienst immer einen Ansprechpartner vor Ort. So lassen sich Herausforderungen schnell gemeinsam lösen – das spart immer Zeit und Geld.

Filter für alle Fälle

BIRCOhydropoint® zur Regenwasserbehandlung lässt sich als Inlay-Element unkompliziert in Standard-Schächte integrieren. Zudem ist der nachträgliche Einbau in bestehende Entwässerungssysteme möglich. Die Schächte können auf Wunsch auch bei BIRCO geordert werden. Das System ist denkbar einfach: Das Wasser strömt in den Reinigungsschacht ein und durchläuft einen hydrodynamischen Abscheider mit Sedimentationswirkung und Schlammfang. Dann wird das Wasser im Aufstromverfahren durch Filterkartuschen geleitet. Die Behandlung des Wassers erfolgt durch Adsorption, Filtration sowie chemische Fällung und ist damit frei von AFS (abfiltrierbaren Stoffen), Schwermetallen, Tausalzen, Nitrat und Mikroplastik. Es durchquert eine Ölabscheidevorrichtung und fließt danach über den Ablauf in die Versickerung oder ein Oberflächengewässer. Die Leistungswerte beweisen die Zertifizierungen vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) sowie vom Bayerischen Landesamt für Umwelt. Die Filterkartuschen lassen sich mit speziellen Mischungen für unterschiedliche Anforderungen präzise auf die Bedürfnisse anpassen, auch für Metalldächer. Hier helfen die BIRCO Experten im Beratungsgespräch gerne weiter.

Individuelle Planung der Niederschlagswasserbehandlung:

bedarfsorientiert, leistungsfähig und effizient

„BIRCOhydropoint® bietet große Planungsfreiheiten, denn von kleinen Entwässerungsflächen bis zum großen Gebiet lässt sich die Lösung in verschiedenen Systemgrößen effizient auf die entsprechende Fläche und die zu erwartenden Niederschläge anpassen“, erklärt Marian Dürrschnabel, Teamleiter Produktmanagement bei BIRCO. „Zudem erleichtern wir mit der durchdachten modularen Konstruktionsweise den Nutzern die Arbeit erheblich. Denn damit sind ein einfacher Zugang zum Entfernen der Sedimentablagerung sowie eine problemlose Wartung gewährleistet.“ Die Lösung zur Niederschlagswasserbehandlung folgt dem Systemgedanken von BIRCO und trägt deshalb auch das Gütesiegel Xtra. BIRCO Produkte mit diesem Label bieten Kunden ein Gesamtpaket aus Fertigungstechnologien, hochwertigen Materialien und umfangreichem Projektmanagement und Service. „Denn das komplexe Regenwassermanagement der Zukunft erfordert intelligente und miteinander verzahnte Lösungen.“

Mehr Informationen zu BIRCOhydropoint® unter: www.birco.de/hydropoint

Sie wollen mehr über das Serviceangebot und die Produktwelt von BIRCO zum Wasserkreislauf erfahren? Dann besuchen Sie BIRCO auf jeden Fall im Mai auf der IFAT 2020 in München in Halle B3.243/342.

Die BIRCO GmbH aus Baden-Baden ist einer der führenden europäischen Systemanbieter im Umgang mit Niederschlagswasser, Hersteller von Rinnensystemen, Regenwasserbehandlungsanlagen und vertreibt Rigolentunnel von StormTech®. Das 1927 gegründete Unternehmen entwickelt Entwässerungskonzepte für die Kompetenzfelder Schwerlast, Umwelt, Galabau, Design und Projektmanagement. Aktuell beschäftigt BIRCO rund 170 Mitarbeiter.

