Das Potenzial von Cloud-Lösungen in der Medizintechnik: Wie SaaS-Plattformen Unternehmen unterstützen

Cloud-Lösungen gewinnen in der Medizintechnik an Bedeutung. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, Daten zentral zu verwalten und flexibel zu arbeiten. SaaS-Plattformen wie Prosmap stellen sicher, dass alle erforderlichen Prozesse reibungslos ablaufen.

Nahtlose Systemintegration in der Medizintechnik – Wie Prosmap fragmentierte Produktdaten intelligent verbindet

In der Entwicklung vernetzter Medizingeräte zählt jedes Detail. Doch in vielen Unternehmen sind Produktinformationen, Revisionen, Stücklisten oder Freigabedaten über verschiedene Systeme wie QMS, MES, CRM oder Excel verteilt. Diese Fragmentierung führt – besonders bei Audits oder regulatorischen Anforderungen – zu hohen Risiken, ineffizienten Prozessen und fehlender Transparenz.

Mit Prosmap steht eine speziell für die Medizintechnik entwickelte Lösung zur Verfügung: eine Medical Product Platform, die bestehende Systeme nicht ersetzt, sondern integriert, verbindet und zentralisiert. Durch den Aufbau eines sogenannten Digital Threads – eines digitalen Fadens, der alle produktrelevanten Informationen über den gesamten Lebenszyklus hinweg miteinander verknüpft – entsteht eine durchgängige Verbindung von Entwicklung, Fertigung, Supply Chain und Service.

Dieser digitale Faden bildet eine verlässliche Single Source of Truth, in der Daten aus unterschiedlichen Systemen konsistent und aktuell zusammengeführt werden. So entsteht die Grundlage für effiziente Zusammenarbeit, transparente Entscheidungen und regulatorisch abgesicherte Prozesse – von der Entwicklung bis zur Marktüberwachung.

Von der Datenvernetzung zur Prozesssicherheit

Hersteller medizintechnischer Geräte stehen zunehmend vor der Herausforderung, komplexe Datenströme und regulatorische Vorgaben – etwa aus MDR, ISO 13485 oder der UDI-Kennzeichnung – sicher zu beherrschen. Prosmap adressiert diese Anforderungen gezielt: Die Plattform vernetzt bestehende Systemlandschaften effizient, reduziert Medienbrüche und Datenverluste und schafft Nachvollziehbarkeit über alle Entwicklungs- und Produktionsstufen hinweg.

Automatisierte Workflows und eine zentrale Datenhaltung sorgen dabei für Effizienz, Transparenz und Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus. Das Ergebnis: mehr Kontrolle über Produktdaten, erhöhte Sicherheit vernetzter Geräte und eine deutlich verkürzte Time-to-Market.

„Mit Prosmap bieten wir Herstellern eine Lösung, die vorhandene Systeme nicht ersetzt, sondern intelligent verknüpft – damit Produktdaten unter Kontrolle bleiben und Prozesse effizienter werden“, erklärt Adrian Hanrath, Product Owner von Prosmap.

Über das Unternehmen

Prosmap ist eine Marke der biobedded systems GmbH mit Sitz in Gladbeck. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Medizintechnik begleitet das Unternehmen Hersteller vernetzter Medizingeräte (IoMT) von der Produktidee bis zur Marktreife. Prosmap wurde speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt – als SaaS-Lösung, die Entwicklung, Verwaltung und Überwachung von Geräten vereint, bestehende Systeme integriert und regulatorische Anforderungen effizient unterstützt.

Als nach EN ISO 13485 zertifizierter Partner verbindet biobedded systems tiefes technisches Know-how in Software-, Firmware- und Hardwareentwicklung mit einem hohen Anspruch an Sicherheit, Qualität und Zukunftsfähigkeit – mit dem Ziel, die digitale Transformation in der Medizintechnik aktiv zu gestalten.

Pressekontaktdaten:

Adrian Hanrath

Telefon: +49 2043 9499474

E-Mail: presse@prosmap.de

Web: www.prosmap.de

Kurzzusammenfassung

Prosmap ist eine Medical Product Platform, die speziell für die Medizintechnik entwickelt wurde und bestehende Systeme wie QMS, MES oder CRM intelligent miteinander vernetzt. Statt Dateninseln zu erzeugen, schafft Prosmap einen durchgängigen Digital Thread, der alle produktrelevanten Informationen – von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Marktüberwachung – in Echtzeit verbindet. Dadurch werden regulatorische Anforderungen wie MDR, ISO 13485 oder UDI-Kennzeichnung effizient erfüllt, Prozesse beschleunigt und Risiken minimiert.

Mit zentraler Datenhaltung, automatisierten Workflows und vollständiger Rückverfolgbarkeit bietet Prosmap eine skalierbare Lösung für Hersteller vernetzter Medizingeräte (IoMT). Das Ergebnis: mehr Transparenz, höhere Datensicherheit und eine deutlich verkürzte Time-to-Market – für nachhaltige digitale Transformation in der Medizintechnik

Copyright Bild: biobedded systems GmbH

Originalinhalt von Adrian Hanrath, veröffentlicht unter dem Titel „Prosmap – Die Medical Product Platform für nahtlose Systemintegration in der Medizintechnik„, übermittelt durch Prnews24.com