Das Meer lenken, die Welt befähigen 丨 als Technologie glänzen MEDICA2024

Da die Alterung der Bevölkerung weltweit weiter zunimmt, steigt die Zahl der älteren Menschen rasch an und stellt eine Reihe von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen vor nie dagewesene Herausforderungen.

Vom 11. bis 14. November 2024 fand die 56. Internationale Ausstellung für medizinische Geräte und Ausrüstungen (MEDICA 2024) in der Messe Düsseldorf am Ufer des Rheins in Deutschland statt. Als eine der größten und bedeutendsten medizinischen Fachmessen der Welt versammelt die MEDICA nicht nur die führenden medizinischen Unternehmen aus der ganzen Welt, sondern ist auch eine hervorragende Bühne für die Präsentation der neuesten medizinischen Technologien und Produkte.

(im Folgenden als Technologie bezeichnet) fand bei den internationalen Kunden großen Anklang. Während der viertägigen Ausstellung wurden mehr als 500 Käufer aus mehr als 30 Ländern empfangen, was eine wichtige Gelegenheit bot, den internationalen Markt zu erweitern und den Einfluss der Marke zu stärken.

In dieser MEDICA-Veranstaltung, als Technologie wird High-Tech-intelligente Walking-Roboter-Serie Produkte, intelligente Bad-Serie Produkte und andere sechs Produktlinien uneingeschränkt angezeigt, einschließlich der intelligenten Walking-Roboter, intelligente tragbare Bad, intelligente elektrische Aufzug, intelligente Hebe-Toilettenstuhl, intelligente elektrische Rollstuhl, intelligente faltbare elektrische Roller und andere Produkte.

Tragbare Bademaschine: Intelligente Wasserdurchflusskontrolle und Nanoreinigung, die eine neue Ära des komfortablen Badens für Menschen mit Behinderungen eröffnen

In dieser Ausstellung voller Wissenschaft und Technologie, als Technologie-Schock Veröffentlichung von High-Tech-intelligente tragbare Bademaschine, diese Bademaschine nimmt fortschrittliche Wasserfluss-Steuerungstechnik, um genau zu regulieren den Wasserfluss. Zur gleichen Zeit, je nach den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer, mit intelligenten Algorithmen, um schnell die Wassertemperatur, seine neue Absaugung zurück Abwasser ohne tropft innovative Bad, mit modernster Nanotechnologie, kann in die Haut für tiefe Reinigung eindringen.

Intelligenter Laufroboter: Technologie verhilft mobilitätseingeschränkten Menschen zu neuer Bewegungsfreiheit

In diesem technologischen Fest, eine andere hoch wissenschaftliche und technologische Sinne der intelligenten Walking-Roboter schockiert die Bühne. Dieser Roboter nimmt fortschrittliche Ergonomie Design, das perfekt auf den menschlichen Körper Kurve passt. Zur gleichen Zeit, ausgestattet mit intelligenten Gangtraining Algorithmen, kombiniert mit einer Reihe von High-Tech-Technologien, um intelligente Rollstuhl, Rehabilitation Training, Transport und andere intelligente unterstützende Mobilität Funktionen zu erreichen, Hervorhebung der Intelligenz von High-Tech.

Als Technologieunternehmen konzentrieren wir uns mit unserer starken High-Tech-Stärke auf die intelligente Pflege behinderter älterer Menschen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die sechs wichtigsten Pflegebedürfnisse behinderter älterer Menschen, wie z. B. Wasserlassen und Stuhlgang, Baden, Essen, Ein- und Aussteigen aus dem Bett, Gehen, Anziehen usw. und bietet umfassende Lösungen für intelligente Pflegegeräte und eine intelligente Pflegeplattform an. Wir werden den Nutzern auf der ganzen Welt vertrauensvollere und professionellere Lösungen für das Wohlergehen älterer Menschen anbieten und mehr High-Tech-Leistung zum Wohlergehen älterer Menschen auf der ganzen Welt beitragen!