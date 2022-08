Das große Klima-Konzert von und mit Reinhard Horn

EARTH CHOIR KIDS – Unsere Stimmen für das Klima – Das Kick-Off-Konzert am 11.09.2022 um 16:00 Uhr im Stadttheater Lippstadt

Das Klima-Song-Projekt „EARTH CHOIR KIDS – unsere Stimmen für das Klima“ des Kinderliederkünstlers Reinhard Horn kommt auf die Bühne: Am 11.09.2022 findet das große KICK-OFF-Konzert im Stadttheater Lippstadt statt.

Beim Konzert dabei sind viele internationale musikalische Gäste:

Jean-Louis Mbe aus Kamerun, Conny Schneider aus dem Senegal, Rocky Dawuni aus Ghana und der Inuit Schamane Angaangaq aus Grönland.

Darüber hinaus kann Juri Tetzlaff – bekannt vom KiKA – als Moderator viele Talkgäste begrüßen von den Partnerorganisationen Brot für die Welt, der Deutschen Chorjugend, GREENPEACE und der Kindernothilfe sowie der GLS Bank, Bochum.

Im Februar dieses Jahres erschienen bereits das Chorbuch und die CD zum Klima-Song- Projekt, im März erhielten dann rund 3500 Kinder- und Jugendchöre das Material zum Projekt, im Mai gab es zwei Pre-Premieren beim Katholikentag in Stuttgart und beim Deutschen Chorfest in Leipzig. Erst im Juni wurde das Projekt mit dem COMENIUS EDU MEDIA AWARD ausgezeichnet – und nun gibt es den offiziellen Startschuss zu diesem engagierten und besonderen Projekt:

Das große Kick-Off-Konzert „Earth Choir Kids – unsere Stimmen für das Klima“

am 11.09.2022 um 16:00 Uhr im Stadttheater Lippstadt

Mit dabei sind rund 120 Kinder und Jugendliche aus den drei Chören, die auch auf der CD zu hören sind: die Sonnenstimmen aus Hamburg, die Sunshine Kids aus Bergkamen und die Schaumburger Märchensänger aus Bückeburg.

Zusammen mit dem Kinderliederkünstler Reinhard Horn werden sie die Songs aus dem Projekt präsentieren. Der musikalische Leiter des Projektes Reinhard Horn: „Für mich stellt dieses Kick-Off-Konzert den Höhepunkt des Projektes dar und es ist gleichzeitig die Initialzündung für viele Konzerte von Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland!“

Der Komponist Reinhard Horn hat eine ganz besondere Motivation für das Projekt:

„Es gibt vier Gründe, warum ich dieses engagierte Projekt mache: Emilia (10 Jahre), Benjamin (8 Jahre), Johanna (4 Jahre) und Moritz (2 Jahre) – meine vier Enkelkinder. Und, na klar, werden sie mit mir gemeinsam auf der Bühne singen!“

Die Besucher:innen dürfen sich freuen auf ein bewegendes, berührendes und begeisterndes Konzert.

Karten gibt es unter

post@kulturinfo-lippstadt.de

+49 (0) 29 41 / 58 51 1

Weitere Informationen zum Projekt:

www.earth-choir-kids.com

Kontakt:

KONTAKTE Musikverlag – Ute Horn – Windmüllerstr. 31 – 59557 Lippstadt

+49 (0) 29 41 / 14 5 13 – info@kontakte-musikverlag.de

Line-Up des großen KICK-OFF-Konzerts „Earth Choir Kids – Unsere Stimmen für das Klima“

Reinhard Horn, Kinderliederkünstler

und 120 Kinder aus drei Chören:

– Schaumburger Märchensänger, Bückeburg

– Sonnenstimmen, Hamburg

– Sunshine Kids, Bergkamen

– Angaangaq, Inuit Schamane aus Grönland

– Rocky Dawuni, zweifach Grammy-nominierter Musiker aus Ghana

– Jean Louis Mbe Mbe, Musiker aus Kamerun

– Conny Schneider, Musikerin und Trapezkünstlerin (Cirque du Soleil, Circus Roncalli) aus dem Senegal

– Katrin Weidemann, Vorsitzende Kindernothilfe

– Irene Mantimbwi, Tansania und Deutschland (Brot für die Welt)

– Dr. Dietmar Kress, GREENPEACE

– Peter-Christian Feigel, Kapellmeister der Dresdener Staatsoperette

– Dr. Christina Opitz, Vorsitzende der GLS Bank

– Dr. Kai Habermehl, Vorsitzender der Deutschen Chorjugend

– Regina van Dintert, Vizepräsidentin des Deutschen Chorverbandes (in Vertretung für Christian Wulff)

Moderation: Juri Tetzlaff (KiKA)

