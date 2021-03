Das EXPLORADO Kindermuseum öffnet mit neuer ENTDECKERTOUR

Das EXPLORADO Kindermuseum in Duisburg öffnet mit der neuen ENTDECKERTOUR am 01. April. Die besten Tourguides des Hauses haben ihre persönlichen Erlebnisse zu 15 besonderen Exponaten auf das Smartphone gebracht.

Mit Hilfe des Smartphones führt die Tour kleine und große Entdecker*innen auf ganz neue Pfade durch das EXPLORADO Kindermuseum und gibt viele neue Details preis. Mit Fragen wie: “Was passiert, wenn man in einen Parabolspiegel spricht?”, “Warum sind Kanaldeckel eigentlich rund?” und “Köpfchen oder Kraft, wer kann den Wasserkasten am Flaschenzug höher nach oben ziehen, Vater oder Tochter?”, laden die Lieblingsexponate unserer Tourguides Familienteams dazu ein, zu zeigen, was sie gemeinsam mit Neugier, Wissen und Spaß schaffen können. Zur ENTDECKERTOUR gehört auch ein Gewinnspiel mit vielen tollen Preisen.

“Wir freuen uns sehr darauf, das EXPLORADO mit der neuen ENTDECKERTOUR wieder mit Leben zu füllen. Wir machen den Familien ein Angebot, das die aktuellen Hygieneauflagen erfüllt und trotzdem, in gewohnter EXPLORADO Qualität, Spiel, Spaß und Entdecken gemeinsam für die ganze Familie bedeutet.”, so Carsten Tannhäuser, Betriebsleiter des EXPLORADO Kindermuseum, das drei Mal in Folge mit Gold in der Branche “Erlebnismuseen Deutschland” als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet wurde.

Die EXPLORADO Group GmbH konzipiert, produziert, vermarktet und betreibt qualitativ hochwertige Ausstellungen und Freizeiteinrichtungen. Sie ist global aufgestellt und bedient sowohl den nationalen als auch den internationalen Markt. Das EXPOLORADO in Duisburg und das ODYSSEUM in Köln gehören zur EXPLORADO Group.

