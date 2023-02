Das Ergebnis guter Erziehung: Felsenkinder

Das ist, was ich “Fallschirmerziehung” nenne. Kinder werden ohne Vorbereitung – wie bringe ich Leistung so, dass ich äußere Grenzen überwinden kann, aber meine inneren respektiere und schütze – in das Leben in der echten Welt gestoßen werden und dort dann alleine zurechtkommen müssen. Eltern tun ihren Kindern damit keinen Gefallen. Dieses Beispiel mit Leistung können wir auf andere Bereiche ausdehnen. Wenn Kinder nicht gelernt haben, dass soziale Kompetenzen und Werte wie Respekt, Empathie, Zuhören, Pünktlichkeit, Diplomatie, Geduld, Ausdauer, Arbeit, Fleiß, Sauberkeit, angenehm sein, Demut, Dankbarkeit sondern das, was sie oftmals zu Hause gelernt haben, dann lernen sie zuhause nicht die wahren Faktoren kennen, die ihr Glück da draußen in der Welt bestimmen werden und sie haben dann kaum Chancen und Möglichkeiten, sich zurechtzufinden und das Leben zu leben, dass sie glücklich macht