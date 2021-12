Das ELA Excellence Resort Belek präsentiert fünf Reisetrends für 2022

Gerade beim Thema Reisen hat sich in den letzten Monaten viel verändert. Um den Reisebedarf der letzten Monate nachzuholen und die Vorfreude auf einen Urlaub zu steigern, beginnen bei vielen bereits jetzt die Überlegungen für das kommende Jahr. Und auch bei den Reiseplanungen der Urlauber sind Veränderungen und neu entwickelte Tendenzen bemerkbar. Das ELA Excellence Resort Belek verrät fünf Reisetrends für 2022, um die man nicht herumkommt, und dazu Gründe, warum das ELA Excellence Resort für all diese Trends das perfekte Urlaubsziel für das kommende Jahr ist.

Mehrgenerationenurlaub als unvergleichliches Erlebnis

Nach den Zeiten der Kontaktbeschränkungen vermissen viele Menschen vor allem die gemeinsame Zeit mit der Familie. Gleichzeitig hat aufgrund der verringerten Reisemöglichkeiten in den letzten Monaten das Reisebedürfnis von allen seinen Höhepunkt erreicht. Was liegt da näher als im kommenden Jahr einen Urlaub mit der gesamten Familie zu verbringen? Eine Mehrgenerationenreise ist für Kinder, Eltern und Großeltern eines der schönsten Erlebnisse, bei dem die gemeinsame Zeit intensiv genutzt werden kann und bleibende Erinnerungen geschaffen werden. Im ELA Excellence Resort Belek ist sowohl die Auswahl der Aktivitäten als auch die raffinierte Ausstattung der Zimmer exzellent auf Familien abgestimmt: bei den brandneuen Unterkünften finden Familien aller Art ihr passendes Angebot – von Superior Rooms über Lake Houses bis hin zu Family Suites ist für jede Familie etwas dabei.

“Foodcation” – kulinarische Momente im Urlaub erleben

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass immer mehr Menschen sich inzwischen bewusster ernähren und vor allem den gesunden Genuss in den Vordergrund stellen. Das ELA Excellence Resort Belek bietet seinen Besuchern zahlreiche kulinarische Höhepunkte in den 12 Restaurants & Cafes. Und hier geht es nicht nur darum, etwas zu schmecken, sondern auch ums Erleben und Entdecken. Gäste werden auf eine wahre kulinarische Reise mitgenommen. Eines der neuen Restaurants, die mit den aktuellen Trends gehen, ist das La Sante. Überall steigt die Zahl der Menschen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren, kontinuierlich. Daher serviert das sogenannte grüne Restaurant die besten vegetarischen und veganen Gerichte der Region, die es auf jeden Fall auszuprobieren lohnt. Egal ob warme Speisen oder kalte Speisen, ob Gemüse oder Obst – jeder Geschmacksnerv wird hier mit Leckereien auf pflanzlicher Basis getroffen. Gäste sollten zudem der neuen Saftbar, MANAV, einen Besuch abstatten. Hier werden leckere frische Smoothies zubereitet, zudem kann man köstliches Obst und Gemüse genießen.

Self-Care – Urlaub für Körper und Geist

Auch in den anderen Restaurants und Bars wird viel Wert auf frische regionale Zutaten und gesunde Gerichte gelegt. Aber nicht nur beim Thema Ernährung denken viele Urlauber inzwischen häufiger an die eigene Gesundheit. Um das Wohlbefinden zu steigern, wird auch immer mehr Wert auf aktive Urlaubsangebote gelegt, bei denen man dem Geist und dem Körper etwas Gutes tun kann. Sei es bei einer Runde Wassergymnastik im türkisenen Wasser des Pools, bei einer ayurvedischen Behandlung im ElaZen Spa oder bei einer entspannenden Yogastunde im idyllischen Garten des Resorts mit einem der gut ausgebildeten hauseigenen Yogalehrer – im ELA Excellence Resort Belek finden alle Besucher auf ihre eigene Art einen Ausgleich zum Alltag zu Hause.

Längerer Urlaub für mehr Erholung

Um das meiste und Beste aus einem Urlaub herauszuholen, planen die meisten Urlauber für das Jahr 2022 vor allem längere Urlaubsaufenthalte ein als bisher. Um in Ruhe ankommen zu können, alle Vorzüge des Urlaubsortes auskosten zu können und so viel Erholung wie möglich mitzunehmen, verlängern viele ihren Urlaub im Vergleich zu den Vorjahren um einige Tage oder Wochen. Dadurch lohnen sich auch die Vorbereitungen, die aufgrund der Einreisebestimmungen in manchen Ländern aktuell getroffen werden müssen, umso mehr. Das ELA Excellence Resort Belek bietet täglich wechselnde Aktivitäten und abendliche Unterhaltungsprogramme, sodass Gäste auch während eines langen Aufenthaltes jeden Tag etwas Neues erleben können. Gäste, die sich auspowern möchte, können dies im Rahmen verschiedener Sportkurse sowie im neuen Outdoor-Fitnessstudio tun.

Unvergesslicher Urlaub für die ganze Familie

Das wichtigste für einen gelungenen Familienurlaub ist, dass jeder in der Familie auf seine Kosten kommt und den Urlaub in Vollen Zügen genießen kann. Der Trend geht dahin, an einem einzigen Urlaubsort das perfekte Programm für jedes Alter zu bieten. Hierzu gehört natürlich auch, dass Kinder einen aufregenden Urlaub genießen können während Eltern ihre wohlverdiente Erholung bekommen. Im ELA Excellence Resort Belek befindet sich einer der besten Kids Clubs, die man sich als Familie wünschen kann. Die Everland Kids World bietet eine großartige Auswahl an interessanten Workshops, aufregenden Spielplätzen, bunten Festen und beeindruckenden Shows. Einzigartig in der Region ist das sogenannte Edutainment-Konzept, das Unterhaltung und Bildung spielerisch miteinander verbindet. Hier erleben die jungen Gäste eine spannende Zeit mit Gleichaltrigen und können neue Freundschaften knüpfen, während die Eltern sorglos entspannen können.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

