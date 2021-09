Das Digitale Zeitalter der Patentverwertung.

Schutzrechte einer Innovation zu erwerben, war lange Zeit ein sehr komplexes Thema. Dank dem Digitalen Fortschritt…

In den vergangenen Jahrzehnten, wurden Schutzrechte teilweise erst nach Monaten verkauft und überschrieben, so wurden zunächst Treffen veranlasst, um Verhandlungen durchzuführen. Mit dem digitalen Fortschritt, ist jetzt ein Schutzrecht Patent-Shop an den Markt gegangen, welcher die Abläufe der Patentverwertung enorm erleichtern soll. Patente, Gebrauchsmuster und Lizenzen werden über das Dein-Patent-Shop-S

ystem gehandelt, wie Elektronik im Internet. Alle Verhandlungen finden Online statt und selbst der Kauf und die Bezahlung erfolgen online. Durch eine Vielzahl an Mechanismen wird für die Sicherheit von Kunden und Käufern gesorgt. Die muster Verträge sind einsehbar und können mit dem Verkäufer online abgestimmt werden. Die Vorteile die das Shopsystem mit sich bringt, sind enorm, ersparen von Zeit und Ökologisches verhandeln, durch effektives ersparen von Fahrten zu den Verhandlungen.

Die Preise der Schutzrechte sind direkt einsehbar und können online auf den Produktseiten verhandel werden. Um die finanzielle Abwicklung und Sicherheit zu gewährleisten, nutzt das Shopsystem eine ausgesprochen sichere Strategie. So wird die gezahlte Summe des Käufers bis zur Übertragung beim DPMA festgehalten und erst nach erfolgreicher Überschreibung freigegeben. Zusätzlich bietet das Shopsystem einen zweiten Käuferschutz an, indem der Käufer über PayPal zahlen kann. Dieser Shop nimmt derzeit an Beliebtheit zu, schon eine Reihe von innovativen Innovationen stehen den Interessenten zur Verfügung.

Rundum kann man sagen, die Digitalisierung ist in der Schutzrecht-Vermarktung angekommen und erleichtert den Kauf und Verkauf von Schutzrechten wie Patente, Gebrauchsmuster und Lizenzen enorm.

Entwickelt wurde das Shopsystem von Tiz-Nord dem Technischen Innovations Zentrum für Patentverwertung und Forschung in Wilhelmshaven.

