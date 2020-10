Das digitale Herz der Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse muss im Jahr 2020 Corona-bedingt auf die Ausstellung in den Messehallen verzichten. Doch die Buchmesse hat gehandelt und präsentiert auf buchmesse.de ab dem 12. Oktober 2020 ein umfangreiches virtuelles Programm, das von Verlagen mitgestaltet wurde und von Fach- und Lesepublikum aus der ganzen Welt genutzt werden kann. Die dazu erforderliche Plattform wurde in Rekordzeit von der digitalen Leadagentur Shift entwickelt.

Bis zuletzt hatte die Frankfurter Buchmesse gehofft, so viel wie möglich von der traditionellen Hallenausstellung stattfinden zu lassen. Doch pandemiebedingte Reisewarnungen und Quarantänebestimmungen machten den Schritt hin zu einer fast ausschließlich digitalen Messe am Ende unausweichlich. In wenigen Wochen mussten die Voraussetzungen geschaffen werden, um die größte Buchmesse der Welt in eine virtualisierte “Special Edition” zu transformieren.

Die Digitalagentur Shift, die 2017 den Relaunch der Website buchmesse.de in eine Vertriebs- und Marken-Plattform konzipiert und umgesetzt hat, wurde damit beauftragt, ein digitales Erlebnis zu schaffen, das die weltweite Buchmesse-Community im Netz an einem Ort zusammenbringt. Ziel war, die Vielzahl von Angeboten, mit denen die Frankfurter Buchmesse Jahr für Jahr ihre Kunden und Gäste aus der ganzen Welt erfreut, zu virtualisieren und nahtlos miteinander zu verbinden.

“Seit dem Beginn der Zusammenarbeit liegt unser Fokus darauf, den Kunden und Nutzern von buchmesse.de eine werthaltige User Experience zu bieten. Durch die Digitalisierung von Angeboten und Produkten sind wir diesem Ziel bedeutend näher gekommen”, so Stefan Walz, Kreativchef von Shift. “Die physische Frankfurter Buchmesse wurde um eine digital angereicherte Version erweitert, die in Zukunft auch das unterjährige Netzwerken und den Rechtehandel ermöglicht und damit den Kunden noch mehr Nutzen stiftet.”

Shift hat für das umfangreiche Live- und Kongressprogramm ein interaktives Timetable- und Streaming-Feature entwickelt, sowie die Integration von Drittanwendungen wie das sog. Matchmaking realisiert. Mit dem neuen Streaming-Angebot für rund 80 Sessions, dem umfangreichen Liveprogramm auf der ARD-Buchmessenbühne in der Festhalle und vielen weiteren Veranstaltungen, Talks und Panels können nun erstmalig und weltweit auch die Zielgruppen errreicht werden, die dieses Jahr die Buchmesse nicht besuchen können.

Wieviele der ehemals knapp 300.000 Fach- und Privatbesucher, Blogger und Journalisten die “Special Edition” der Frankfurter Buchmesse besuchen werden, ist noch nicht abzusehen. Für den weltweiten Traffic zwischen dem 12. und 18. Oktober hat Shift umfassende Maßnahmen zur Performance-Optimierung von buchmesse.de aufgesetzt. Als Caching-System fungiert ein Content Delivery Network, ein Netz regional verteilter und miteinander verbundener Server.

“Für uns ist der ganzjährige Dialog und die ständige Verdichtung des internationalen Publishing-Netzwerks von großer Bedeutung. Die von Shift entwickelten Lösungen helfen uns sehr bei der Digitalisierung unserer Produkte und Angebote. So wird es uns in Zukunft möglich sein, neue digitale Dienste einzuführen und unsere Dialogfähigkeit mit interessanten Business-Zielgruppen auf der Basis von profilbasiertem, personalisiertem Marketing zu verbessern”, sagt Katja Böhne, Leitung Marketing und Kommunikation der Frankfurter Buchmesse.

“Die Frankfurter Buchmesse hat sich auf den Weg gemacht, ihr bisheriges vor allem analoges Geschäftsmodell um eine digitale Dimension zu erweitern. Wir sehen uns dabei als Partner, mit dem Anspruch, digitale Nutzererlebnisse zu schaffen, die auf das Geschäftsmodell der Buchmesse einzahlen”, sagt Tobias Kirchhofer, Geschäftsführer von Shift.

buchmesse.de

shift.agency

Shift ist eine Digitalagentur mit Büros in Hamburg und Frankfurt und beschäftigt rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit tiefgreifender Expertise in den Feldern Strategie, Design, Content und Technologie. Im Zentrum der Arbeiten von Shift steht das digitale Nutzererlebnis, das einen messbaren Erfolg bringt. Die Lösungen von Shift basieren auf einer durchdachten Strategie, fundierten Daten, einem zielführenden UX-Design und einer sicheren und performanten technologischen Implementierung.

