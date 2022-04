Das 3D Studio Erfurt: Mini Me erobern Thüringen

3D Studio Erfurt mit größten 3D Body Scanner in Thüringen

Erfurt, 21.04.2022. Unser kürzlich in der thüringischen Hauptstadt eröffnetes 3D Studio Erfurt bietet eine Reihe unterschiedlicher Serviceleistungen rund um das personalisierte 3D Scannen und 3D Drucken an. Hierzu greift unser 3D Studio auf einen professionellen und technisch hochwertigen 3D Body Scanner zurück, der in kurzer Zeit detaillierte und lebensgetreue 3D Avatare von individuellen Personen erstellen kann. Die Scans lassen sich anschließend durch das 3D Druckverfahren in authentische und originale Mini Me Figuren der abgelichteten Person überführen. Als eines der ersten Unternehmen dieser Art in Thüringen eröffnet unser 3D Studio Erfurt somit die spannende Möglichkeit, in schneller und unkomplizierter Weise dreidimensionale Abbilder von Menschen und Tieren anzufertigen. Neben Aufnahmen in unserem Erfurter Atelier umfasst unser Angebot hierbei zugleich auch einen mobilen und überregionalen Einsatz des Scanners.

Der Gebrauch von individuellen 3D Figuren als einem persönlichen Mini Me erfreut sich gerade im privaten Bereich zunehmender Beliebtheit. Denn nicht nur lassen sich die lebensgetreuen Abbilder von Personen und Tieren als außergewöhnliche Andenken innerhalb der Familie verwenden. Sondern im selben Moment stellen sie stets eine humorvolle und originelle Geschenkidee für Freunde und Verwandte dar. Nicht zuletzt bieten sie dabei die reizvolle Möglichkeit, all jenen besonderen Anlässen – wie etwa Hochzeiten, Jubiläen oder Einschulungen – einen einzigartigen und festen Platz in der Erinnerung zu verleihen.

Diese Eigenschaften machen die 3D Figuren jedoch im selben Moment zu einer interessanten Option im Marketing- und Werbebereich, in dem zunehmend auf personalisierte und kreative Lösungen gesetzt wird. So können etwa Sportvereine ihre Fans und Mitglieder zukünftig mit einem detailgetreuen und dreidimensionalen Mini Me der beliebtesten und erfolgreichsten Akteure überraschen. Ebenso eignen sich die Figuren hervorragend, um Menschen des öffentlichen Lebens – wie etwa Musiker oder Schauspieler – auf charmante Weise zu portraitieren.

Um stets ein optimales Ergebnis gewährleisten zu können, greift unser 3D Studio Erfurt für die Anfertigung Deines Mini Me ausschließlich auf modernste Scanverfahren und die neuste Drucktechnik zurück. Die Basis bildet dabei ein professioneller 3D Body Scanner, der mit 93 hochsensiblen Kameras bestückt ist. Zudem verfügt der Scanner über hochwertige und speziell positionierte LED-Lichtquellen, die während des Scanvorgangs einen optimalen CRI Wert von mindestens 95 sicherstellen. Dank dieser Kombination aus erstklassiger Aufnahmetechnik und strukturiertem Licht können selbst schwierige Formen und Oberflächen – wie etwa schwarze Kleidung – problemlos und schnell erfasst werden. So benötigt unser 3D Studio im Durchschnitt lediglich 2 Sekunden für einen Scan. Im selben Moment zeichnen sich die gewonnenen Abbilder durch ein hohes Maß an Detailtreue und ein besonders natürliches Farbspektrum aus. Für den anschließenden 3D Druck der Figuren kann je nach persönlicher Vorliebe zudem zwischen unterschiedlichen Größenoptionen gewählt werden. Standardmäßig umfasst unser Angebot hierbei 3D Figuren in acht Größen zwischen 5cm und 25cm.

Begleitet werden die vielfältigen Leistungen unseres 3D Studios Erfurt darüber hinaus von einer Reihe spezieller Angebote. Diese beinhalten unter anderem einen umfassenden Service für das Portraitieren von Hochzeiten. Neben der Erstellung von individuellen Figuren für die Hochzeitstorte und der ausgiebigen Dokumentation der Hochzeitsgesellschaft ist in diesem Zusammenhang ebenso der Einsatz unseres Scanners im Sinne einer dreidimensionalen Fun-Fotobox während der Feierlichkeiten möglich. Ein maßgeschneidertes Leistungspaket steht außerdem für Vereine bereit, die neben 3D Figuren ihrer Mannschaft ebenso ein dreidimensionales Modell ihrer Spielstätte anfertigen lassen können.

Im Rahmen zahlreicher Sonderkationen stellt unser 3D Studio seine Konzepte und Ideen zudem einer breiten Öffentlichkeit vor. So nehmen wir zwischen dem 29. April und dem 01. Mai 2022 etwa an der Automobilmesse in Erfurt teil. Im Zuge dessen verlost unser 3D Studio zugleich 10 Freikarten für einen spontanen Besuch der Messe. Weiterführende Informationen zu dem Gewinnspiel, der Funktionsweise unseres 3D Body Scanners und unserem vielfältigen Angebot sind auf der offiziellen Webseite unseres Online-Shops erhältlich.

3D STUDIO ERFURT | Sie finden unser kleines 3D Studio mit dem größten 3D Body Scanner im Herzen von Erfurt. Unser Studio finden Sie am Spielbergtor 12 D, 99099 Erfurt.

MOBILER 3D BODY SCANNER |Mit professioneller Technik und dank 93 Kameras erstellen wir einen lebensgetreuen 3D-Avatar in Form einer Figur – und das in weniger als zwei Sekunden. Unser 3D-Scanner ist mobil einsetzbar und gesundheitlich unbedenklich. Das Beste: Am Ende hast du eine greifbare Erinnerung, die nicht in einem Album verschwindet und dabei ein echtes Unikat ist.

93 KAMERAS | Unser Scanner verfügt über integriertes strukturiertes Licht, das es ermöglicht, schwierige Formen und Oberflächen wie schwarze oder schlichte Kleidung zu scannen. Modernste flexible LED-Streifen erreichen den hohen CRI-Wert von mindestens 95. Sie sorgen für natürliche Farbtreue und eine hervorragende Beleuchtung über den ganzen Körper.

