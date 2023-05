Daniel Kalisch wird Geschäftsführer der WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland

Bad Homburg, 23.05.2023 – Führungswechsel bei der WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland: Ab dem 1. Juni 2023 wird Daniel Kalisch (35) neuer General Manager D.A.CH und übernimmt zukünftig die Gesamtverantwortung für die Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz. Er folgt dabei auf Gerd Frank, der seit Juni 2022 weitere Führungsaufgaben als Commercial Director Northern Europe ausübt.

„Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Führungsposition intern mit einem lokal und global sehr anerkannten Manager besetzen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung, dem ausgeprägten Teamgeist und guten Gespür kennt er die Herausforderungen des Unternehmens und wird die Entwicklung und den Erfolg in der D.A.CH-Region weiter maßgeblich vorantreiben.“, so Gerd Frank.

Kalisch verfügt über umfangreiche Marketingexpertise und ist seit 2012 bei der WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland. Im Brand Marketing bei WD-40 gestartet, begleitete er in verschiedenen Führungsrollen die positive Entwicklung der Vertriebsregion der letzten Jahre, zuletzt als Head of Marketing & Operations verantwortlich für die Bereiche Marketing, Customer Service und Logistik.

„Für das in mich gesetzte Vertrauen bin ich sehr dankbar und freue mich mit unserem tollen Team in der D.A.CH-Region den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterführen zu dürfen“, so Kalisch. „Gemeinsam mit unseren Geschäfts- und Handelspartner wollen wir die blau-gelbe Marke mit dem roten Kopf in noch mehr Hände von professionellen und privaten Endanwendern bringen und damit jeden Tag benutzerfreundliche Lösungen bieten, die Zeit und Geld sparen.“

In seiner neuen Position berichtet Daniel Kalisch an den bisherigen Geschäftsführer Gerd Frank, der seit Mitte letzten Jahres als Commercial Director Northern Europe fungiert.

Über die WD-40® Company

Die WD-40 Company ist ein an der NASDAQ-Börse in New York notiertes Unternehmen. Die professionellen Produkte der WD-40 Company werden in mehr als 176 Ländern genutzt – in Industrie und Handwerk ebenso wie für Hobby und Haushalt. Die WD-40 Company Limited Zweigniederlassung Deutschland existiert seit 1995 und verkauft seine Produkte in der D.A.CH. Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ausführliche Informationen über das Unternehmen und sein Produktportfolio erhalten Sie unter wd40.de und über die Social Media Kanäle.