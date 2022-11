Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Eile bestimmen oft den Alltag, denn jeder möchte noch passende Geschenke für Familie oder Freunde finden.

Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Erzählungen „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Das sagt ein Amazon-Kunde zu dem Buch:

Da wartet man gerne auf den Weihnachtsmann!

Format: Kindle EditionVerifizierter Kauf

Es reihen sich liebevolle Geschichten für die Tag der Adventszeit aneinander und mir gefallen so sehr die Kindheitserinnerungen der Autorin, denn sie gleichen meinen sehr. Leckere Rezepte runden dieses Buch ab.

Eine sehr schönes Buch für die Adventszeit oder zum Verschenken, egal ob Freundin oder Kollegen.

(Quelle Amazon)

Produktinformation:

Taschenbuch: 60 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (2. Oktober 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3738645535

ISBN-13: 978-3738645538

Auch als E-Book erhältlich!

Geschichten:

Erinnerung an den Nikolaus, Der Weihnachtsengel, Der faule Weihnachtself, Das kleine Rentier, Erinnerungen, Traditionen, Rituale, Ein besonderes Weihnachtsgeschenk, Der hässliche Weihnachtsbaum, Weihnachtsgedicht, Weihnachtsmorgen

Leckere Versuchungen:

Spekulatius-Dessert, Zimt-Apfel-Muffins, Orangen-Schoko-Plätzchen, Aprikosen-Schoko-Würfel, Honig-Zimt-Riegel, Mandel-Rosinen-Plätzchen, Zimt-Rolle, Amaretto-Knabberei, Walnuss-Knabberei, Vanille-Sterne , Schmarren mit karamellisierten Birnen, Schoko-Nougat-Schnitten, Zimtsterne, Mandel-Ecken, Obst-Kokos-Makronen. Anis-Orangen-Ecken, Weihnachtsmarmelade, Weihnachtszucker

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

Wichtiger Hinweis: Bücher, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar sind, mit Versandgebühr oder zu überteuertem Preis von Zwischenhändlern angeboten werden, finden Sie oftmals versandkostenfrei in anderen Online-Shops wie z.B. Thalia, buch24.de, Weltbild, Hugendubel, bücher.de oder BoD. Es kostet nichts außer ein wenig Zeit, sich zu informieren.