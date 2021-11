CyberLink Webinar zu den besten neuen Funktionen beim PowerDirector

Taipeh, Taiwan — 17. November 2021 — CyberLink Corp. (5203.TW) bietet beim neuen PowerDirector 365 besonders spannende KI-gestützte Werkzeuge für einen kreativen Videoschnitt an. Wie die Anwender diese neuen Funktionen wie KI-Himmelstausch, KI-Sprachoptimierung sowie KI-Windentfernung bei ihren Projekten effektvoll einsetzen können, wird im kostenlosen interaktiven Webinar am 9.12.2021, um 20 Uhr gezeigt. Dabei präsentieren die Video-Experten von 30th Century gemeinsam mit CyberLink auch die neue Audio Smart Fit-Funktion, mit der automatisch die Länge der Tonspur sich an die Zeit einzelner Clips anpassen und sich damit viel Zeit beim Optimieren der Audiospuren sparen lässt. Eine deutlich vergrößerte Shutterstock-Datenbank ist neben dem erweiterten Funktionsumfang ein zentrales Thema beim PowerDirector 365. Entsprechend wird auch dieser Punkt vorgestellt. Aktuell stehen den Video-Creatives über 94.000 Videos, über 550.000 professionelle Stock-Bilder und über 4.000 Audiotracks als Hintergrundmusik bei Slideshows kostenlos über die Content-Bibliothek zur Verfügung. Bevor es in die Fragen- und Antworten-Runde über den Live-Chat gegen Ende des einstündigen Webseminars geht, gibt es für die Teilnehmenden einen Ausblick auf das kommende Dezember-Update mit neuen KI-Funktionen für alle Abonnenten des PowerDirector 365.

Weitere Informationen zu diesen neuen Inhalten sowie weiteren Updates sind unter folgendem Link erhältlich: https://de.cyberlink.com/products/powerdirector-video-editing-software/whats-new_de_DE.html

Anmeldungen zum kostenlosen Webseminar sind ab sofort über folgende Webseite möglich: https://de.cyberlink.com/learning/webinar/202112/powerdirector20

Versionen und Preise

PowerDirector 365: 1 Monat für € 19,99 / 12 Monate: € 69,99

Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Ansicht und Download bereit: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/PSbPQxwzsYdESqm

Informieren Sie gern Ihre Leser zum interessanten Webinar von CyberLink. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen gewünscht sind:

CyberLink Corp.

Lara Gerhard

15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

E-Mail: contact_pr_deu@cyberlink.com



Profil Marketing – Public Relations

Humboldtstr. 21, 38106 Braunschweig, Deutschland

Stefan Winter / Jan Lauer

Tel.+49 (0) 531-38733-19

E-Mail: s.winter@profil-marketing.com