CyberLink stellt auf der COMPUTEX 2025 erweiterten Support für Arm-basierte Windows Computer vor und präsentiert mit AMD den KI Marketing Advisor für Promeo

Taipei, Taiwan – 27. Mai 2025 — CyberLink Corp., führender Anbieter von digitaler Kreativitätssoftware und Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), hat auf der COMPUTEX 2025 erweiterten Support von Arm-basierten Computern verkündet und seine neuen integrierten Softwarelösungen für KI-Computer vorgestellt.

Auf Basis einer vertieften Zusammenarbeit mit dem Arm-Ökosystem erweitert CyberLink seine Plattformunterstützung, um optimale Lösungen für Arm-basierte Windows-Systeme bereitzustellen. Ziel ist es, nahtlose Performance und Kompatibilität im wachsenden Markt der KI-PCs sicherzustellen – insbesondere da immer mehr Hersteller neue Geräte auf Arm-Basis einführen.

Die Optimierungen steigern die Leistung von CyberLinks branchenführenden Anwendungen erheblich, darunter PowerDirector, der umfassenden KI-Videobearbeitungssoftware, und Promeo, dem KI-gestützte Kreativstudio für Online-Handel und -Marketing. PowerDirector liefert jetzt dank GPU-Beschleunigung eine bis zu 1,8-mal schnellere Videoausgabe als beim CPU-Rendering, was bei vielen Anwendungsfällen zu einer deutlich verbesserten Leistung führt.

Mit der zunehmenden Verbreitung der Arm-Architektur positioniert sich CyberLink an der Spitze der KI-gestützten Content-Erstellung. Die plattformübergreifende Strategie des Unternehmens stellt sicher, dass User aller KI-PC-Modelle die Vorteile in vollem Umfang nutzen können.

Vincent Lin, President of Digital Media Business bei CyberLink, erklärt: „Da immer mehr PC-OEMs die Arm-Architektur einsetzen, sind wir bestrebt sicherzustellen, dass unsere Lösungen für alle aktuellen Plattformen optimiert sind. Durch die enge Zusammenarbeit mit Arm und den großen PC-Herstellern stellen wir sicher, dass jeder Benutzer schneller, reibungsloser und intelligenter arbeiten kann – unabhängig von der eingesetzten Hardware.“

Hohe Effizienz dank lokalem KI-Marketingassistenten

Darüber hinaus hat CyberLink auf der COMPUTEX 2025 den neuen KI-Marketingassistenten für seine Business-Design-Software Promeo präsentiert. Das moderne Tool kombiniert die aktuelle CyberLink-Technologie zur Inhaltsanalyse mit Large Language Models (LLMs) zu einem All-in-One Echtzeit-Marketingassistenten. Dieser unterstützt Unternehmen, KMU und Einzelhändler dabei, Zielgruppen schnell zu identifizieren, die Erstellung von Inhalten zu optimieren und die Werbeleistung in den frühen Phasen der Produkteinführung zu steigern.

Auf der Messe wurden die Echtzeit-Performance und die Stabilität des Promeo KI-Marketingassistenten in Kooperation mit AMD auf den neuesten Ryzen™ KI-Prozessoren demonstriert. Alle KI-Operationen, inklusive der Bildanalyse und Zielgruppenempfehlung, werden lokal durchgeführt, ohne Daten in die Cloud hochzuladen, was eine geringe Latenzzeit und maximalen Datenschutz gewährleistet. Damit eignet sich die Lösung für vertrauliche Marketing-Planungen vor Produkteinführungen und bietet sicherheitsbewussten Anwendern neben hoher Effizienz auch zuverlässigen Datenschutz.

Der KI-Marketingassistent stellt die Bildanalyse in den Mittelpunkt und nutzt mehrere KI-Modelle, um wichtige Schlüsselfunktionen wie Produktpositionierung, Social-Media-Planung, KI-Copywriting und Bilderstellung sowie Marketingsimulationen und Übersetzungen.

Vincent Lin kommentiert: „CyberLink widmet sich seit langem der Weiterentwicklung von KI-Bildtechnologien und kreativen Content-Lösungen. Promeo wurde als Komplettlösung für Business-Design und digitales Marketing entwickelt. Unser Ziel ist es, seinen Wert auf verschiedenen Hardware-Plattformen und für verschiedene Branchenszenarien weiter auszubauen – und so den Einsatz von KI in den realen Marketingprozessen von Unternehmen, KMU und Einzelverkäufern zu beschleunigen.“

Der KI-Marketingassistent soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 offiziell veröffentlicht werden.

Über CyberLink

CyberLink Corp. (5203.TW) wurde 1996 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie. CyberLink deckt die Anforderungen der Konsum-, Geschäfts- und Bildungsmärkte mit einem breiten Sortiment von Lösungen ab, die die Erstellung digitaler Inhalte, Multimedia-Wiedergabe, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, mobile Anwendungen und die Gesichtserkennung von KI umfassen. CyberLink hat mehrere hundert Millionen Exemplare seiner Multimedia-Software und Apps ausgeliefert, darunter den preisgekrönten PowerDirector, PhotoDirector und PowerDVD. Nach jahrelanger Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung hat CyberLink die FaceMe® Facial Recognition Engine entwickelt. FaceMe® basiert auf tiefgreifenden Lernalgorithmen und bietet die zuverlässige, hochpräzise und Echtzeit-Gesichtserkennung, die für AIoT-Anwendungen wie Smart Retail, Smart Security, Smart City und Smart Home von entscheidender Bedeutung ist. Weitere Informationen zu CyberLink auf der offiziellen Website unter de.cyberlink.com

