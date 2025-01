CyberLink stellt auf der CES 2025 mit Partnern Software-Hardware-Integrationen für die nächsten Entwicklungen im AI-PC vor

[Taipei, Taiwan – 8. Januar 2025] CyberLink Corp. (5203.TW), führender Anbieter digitaler Bearbeitungssoftware mit Künstlicher Intelligenz (KI), hat heute die Zusammenarbeit mit mehreren weltweit anerkannten Hardware- und Halbleiterherstellern bekanntgegeben, um auf der Consumer Electronics Show (CES) 2025 in Las Vegas auszustellen. Auf der Veranstaltung wird CyberLink gemeinsam mit Branchengrößen wie ASUS, HP, MSI sowie den Halbleiterherstellern Intel und AMD Promeo, seine neueste Software für digitales Marketing mit generativer KI sowie die Video- und Fotobearbeitungsprogramme PowerDirector und PhotoDirector vorstellen. Durch diese strategischen Partnerschaften will CyberLink die leistungsstarke Integration von Software und Hardware demonstrieren und die innovativen Anwendungen von generativer KI und Technologien zur Bearbeitung digitaler Inhalte vorantreiben.

Hardware-Anwendung: Verbesserte plattformübergreifende Kompatibilität und Performance

Auf der diesjährigen CES wird CyberLink die leistungsstarke, plattformübergreifende Anpassungsfähigkeit und die außergewöhnliche Leistung seiner Software auf ASUS Mini-Desktops und MSI Laptops demonstrieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Flexibilität, Vielseitigkeit und hohe Anpassungsfähigkeit der Softwarelösungen von CyberLink. Auf dem weiterhin rasant wachsenden Markt für KI-PCs wird CyberLink Software Nutzern auf einer breiten Palette von KI-PCs und verwandten Geräten effiziente kreative Bearbeitung bieten.

Chip-Kooperation: Umfassende Integration und technologische Durchbrüche

Auf der CES 2025 wird CyberLink seine enge Zusammenarbeit mit den führenden Chip-Herstellern Intel und AMD vorstellen. Mit seinen Partnern arbeitet CyberLink an bedeutenden technologischen Durchbrüchen und optimiert seine Software für maximale Leistung auf der neuesten Hardware. Dank Nutzung dieser neuen Prozessoren wird CyberLink die Funktionalität und Effizienz seiner KI-gestützten Tools zur Erstellung digitaler Inhalte zusätzlich verbessern und den Nutzern weiterhin innovative Lösungen bieten können.

CES 2025: Die Zukunft der KI-Entwicklung

Am 7. Januar nahm CyberLink am Panel „Intel: Advancing AI Everywhere for Everyone“ teil. In der Diskussionsrunde wurde anhand realer Anwendungsfälle untersucht, wie KI die Art und Weise verändert, wie wir mit PCS, die wir täglich nutzen, arbeiten, spielen und kreativ sein können.

Ausblick: Förderung des KI-PC-Ökosystems durch Software-Hardware-Integration

Die tiefgreifende Zusammenarbeit von Software und Hardware hat sich als entscheidender Innovationsmotor in der sich schnell entwickelnden Branche erwiesen. Vincent Lin, Präsident von CyberLink, kommentiert: „Wir freuen uns, auf der CES eine umfassende Partnerschaft mit führenden Hardware- und Chip-Herstellern einzugehen. Diese Zusammenarbeit verbessert nicht nur die Funktionalität und Leistung von CyberLink-Software, sondern unterstreicht auch den Wert der Software-Hardware-Integration für KI-PCs. Als führende Software-Marke werden wir weiterhin mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um die langfristige Entwicklung des KI-PC-Ökosystems voranzutreiben und gleichzeitig das volle Potenzial und den kommerziellen Wert von KI zu erforschen und zu erschließen.“

Über CyberLink

CyberLink Corp. (5203.TW) wurde 1996 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von Multimedia-Software und KI-Gesichtserkennungstechnologie. CyberLink deckt die Anforderungen der Konsum-, Geschäfts- und Bildungsmärkte mit einem breiten Sortiment von Lösungen ab, die die Erstellung digitaler Inhalte, Multimedia-Wiedergabe, Videokonferenzen, Live-Übertragungen, mobile Anwendungen und die Gesichtserkennung von KI umfassen. CyberLink hat mehrere hundert Millionen Exemplare seiner Multimedia-Software und Apps ausgeliefert, darunter den preisgekrönten PowerDirector, PhotoDirector und PowerDVD. Nach jahrelanger Forschung in den Bereichen künstliche Intelligenz und Gesichtserkennung hat CyberLink die FaceMe® Facial Recognition Engine entwickelt. FaceMe® basiert auf tiefgreifenden Lernalgorithmen und bietet die zuverlässige, hochpräzise und Echtzeit-Gesichtserkennung, die für AIoT-Anwendungen wie Smart Retail, Smart Security, Smart City und Smart Home von entscheidender Bedeutung ist. Weitere Informationen zu CyberLink auf der offiziellen Website unter https://de.cyberlink.com.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie CyberLink Software möchten oder weitere Informationen wünschen:

CyberLink Corp.

Lara Gerhard

15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

E-Mail: contact_pr_deu@cyberlink.com

Profil Public Relations

Stefan Winter

Humboldtstr. 21, 38106 Braunschweig, Deutschland

Tel.+49 (0) 531-38733-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com