CyberLink präsentiert aktuelle Software auf der COMPUTEX 2025

Powered by Intel® Core™ Ultra-Prozessoren: Modernste KI-Objekterkennung und Bewegungsverfolgung für effiziente Content-Erstellung

Taipei, Taiwan – 15. Mai 2025 — ® Core™ Ultra Prozessor-Plattform. Zu den Neuheiten gehören die bahnbrechende KI-Bewegungsverfolgung im Videobearbeitungsprogramm PowerDirector und Updates im Kreativstudio Promeo für E-Commerce-Anwendungen. CyberLink nutzt die Performance von Intel® Core™ Ultra-Prozessoren und demonstriert die Leistungsfähigkeit von On-Device KI-Computing in der generativen Content-Erstellung. CyberLink Corp. (5203.TW) präsentiert seine neuesten KI-gestützten Software-Innovationen auf der COMPUTEX 2025, entwickelt in Zusammenarbeit mit IntelCore™ Ultra Prozessor-Plattform. Zu den Neuheiten gehören die bahnbrechende KI-Bewegungsverfolgung im Videobearbeitungsprogrammund Updates im Kreativstudiofür E-Commerce-Anwendungen. CyberLink nutzt die Performance von IntelCore™ Ultra-Prozessoren und demonstriert die Leistungsfähigkeit von On-Device KI-Computing in der generativen Content-Erstellung.

KI-Videobearbeitung neu definiert mit präziser Objekterkennung und Bewegungsverfolgung

Das KI-Videobearbeitungsprogramm CyberLink PowerDirector bietet nun optimierte Objekterkennung und -verfolgung, gestützt auf Intel® GPUs und optimiert mit dem OpenVINO™ Toolkit. Funktionen, die bislang cloudbasierte KI erforderten, wie präzise Objekterkennung oder Bewegungsverfolgung, lassen sich jetzt in Echtzeit direkt auf dem Gerät ausführen. Dies ermöglicht deutlich schnellere, sicherere und effizientere Bearbeitung.

Dank der präzisen Erkennung und Verfolgung einzelner Objekte kann die Software nun auch wiederkehrende Objekte über mehrere Frames hinweg automatisch identifizieren und verfolgen. Als Bestandteil der erweiterten KI Werkzeuge in PowerDirector lassen sich damit komplexe Aufgaben wie KI-Objekteffekte oder KI-Bewegungsverfolgungmit nur wenigen Klicks umsetzen.

Promeo erweitert On-Device-KI für einen vollständig integrierten Marketing-Workflow

Aufbauend auf dem Erfolg von KI Magic Designer, dem branchenweit ersten generativen KI-Design-Tool mit Edge-Computing, erweitert CyberLink Promeo um den KI Marketing Advisor, der in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf den Markt kommen wird. Als Hybrid-KI kombiniert der KI Marketing Advisor On-Device-Bildanalyse mit LLM-gestützter Marktanalyse. Das leistungsstarke Tool erstellt automatisch zielgruppengerechte Marketingtexte, die sich an Konsumverhalten und Branchentrends orientieren und erleichtert so die Kampagnenplanung sowohl für erfahrene Marketer als auch für Einsteiger. Der AI Marketing Advisor ist vollständig in den KI Magic Designer integriert und bietet einen reibungslosen Workflow von der Bildanalyse bis zur automatisierten Design-Erstellung an. Damit ist das Tool ideal für agile Teams im digitalen Marketing.

Weiterentwicklung der Edge-KI in enger Kooperation mit Intel®

Passend zum Leitthema „AI NEXT“ der COMPUTEX 2025 treibt CyberLink als Intel® ISV und Teilnehmer des Intel® AI Accelerator Program die Weiterentwicklung moderner KI-PC-Technologien aktiv voran. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr auf der COMPUTEX das enorme Potenzial der Kombination aus KI und Edge-Computing zu präsentieren“, kommentiert Vincent Lin, President of Digital Media Business bei CyberLink. „Durch den Verzicht auf kostspielige Cloud-Verarbeitung ermöglichen wir eine reibungslose Bearbeitung, hohe Datensicherheit und eine herausragende Performance bei der Content-Erstellung – alles direkt auf dem Gerät“.