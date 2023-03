CTERA verstärkt nach Rekordjahr sein Führungsteam, um sich auf dem weiter wachsenden Markt für Hybrid Cloud-Dateien ideal aufzustellen

New York, NY – 29. März 2023 –CTERA, der führende Anbieter von Edge-to-Cloud File Services, gab heute die Berufung von Oded Nagel zum Chief Executive Officer (CEO), von Michael Amselem zum Chief Revenue Officer (CRO) und von Saimon Michelson zum Vice President of Alliances bekannt. Alle drei Führungskräfte sind erfahrene Mitglieder des Executive Teams von CTERA. Der ehemalige CEO und Mitbegründer Liran Eshel wird künftig als Aufsichtsratsvorsitzender fungieren und in dieser Funktion mit dem Unternehmen weiterhin an wichtigen strategischen Initiativen arbeiten.

Oded Nagel gehörte zu den ersten Mitarbeitern von CTERA und zeichnete in den letzten fünf Jahren als Chief Strategy Officer für Produktstrategie und globale Partnerschaften verantwortlich. Michael Amselem war zuletzt VP of EMEA und davor mehr als 10 Jahre in leitender Position bei Check Point tätig. Dort betreute er in verschiedenen Rollen das Vertriebsmanagement und war unter anderem für globale strategische Partnerschaften verantwortlich.

Diese Entscheidungen sind die Reaktion auf ein weiteres Rekordergebnis im zurückliegenden Jahr. CTERA gelang es, die wiederkehrenden Einnahmen aus dem Geschäft mit Edge-to-Cloud-Lösungen um 38 % zu steigern. Der Datenbestand umfasste dabei über 150 Petabyte –milliarden von Dateien, die von CTERA-Kunden weltweit verwaltet werden. 2022 verzeichnete CTERA darüber hinaus eine Rekordzahl an Neukundenabschlüssen im 7-stelligen Bereich. Als Neukunden konnten eine Top-5 US-Bank, ein globaler Top-5-Medienkonzern, ein Top-5-Bekleidungseinzelhändler und ein Top-5-Unternehmen aus der Verpackungsindustrie gewonnen werden. Außerdem ist eine zunehmende Dynamik bei Aufträgen der US-Regierung festzustellen.

2022 erhielt CTERA zudem mehrere renommierte Preise und Auszeichnungen, darunter:

„Einer aktuellen Gartner-Studie zufolge werden große Unternehmen die Kapazitäten für unstrukturierte Daten bis 2026 verdreifachen, und zwar sowohl vor Ort als auch am Edge und in der Public Cloud. 60 % von ihnen werden File-Lösungen für die Hybrid Cloud implementieren, wobei dies 2023 erst für 20 % anstehen dürfte”, betont Oded Nagel, CEO von CTERA. „Für CTERA eröffnen sich enorme Potenziale – und mit unserer marktführenden Technologie und der umfassenden Erfahrung in der Unterstützung von Fortune-100-Kunden auf ihrem Weg Richtung Multi-Cloud, sind wir perfekt aufgestellt für diese Entwicklung.”

„CTERA hat sich den Ruf erworben, die beste Hybrid-Cloud-Dateiplattform anzubieten”, ergänzt Adam Fisher, Partner bei Bessemer Venture Partners. „Mein Dank geht an Liran Eshel für seine erfolgreiche Führung in den letzten zehn Jahren – ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und Oded in ihren neuen Positionen.”

