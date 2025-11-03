ctc events und MERKUR kreieren innovative Roadshow

Perfektes Setting und überzeugende Umsetzung – ctc events realisiert erfolgreiche MERKUR XPERIENCE Tour 2025

Für adp MERKUR hat ctc events erfolgreich ein neues Kapitel in deren Veranstaltungshistorie aufgeschlagen. Gemeinsam mit der adp MERKUR GmbH hatte die Wiesbadener Agentur das neue Roadshow-Format „MERKUR XPERIENCE Tour” entwickelt und ab Ende August an fünf Terminen und Standorten umgesetzt. Ziel war es, die neuesten Produktentwicklungen und Dienstleistungen der adp MERKUR für Spielhallen und Gastronomie zu präsentieren und den direkten Austausch mit Kundinnen und Kunden zu fördern.

Mit unerwarteten Locations, unkonventionellen Abläufen und einem klaren Raumkonzept schuf ctc events eine eindrucksvolle Kombination aus Show, Erlebnis und Markenwelt. Anstelle klassischer Bühnenstrukturen erwartete die Gäste eine interaktive Erlebnislandschaft, die alle Sinne ansprach.

Die Auftaktveranstaltung fand am 28. August 2025 in Mainz statt. Im September folgten weitere Termine in der Alten Werft in Bremen, in der Station Berlin und in der Motorworld Village in Metzingen. Am 1. Oktober 2025 gastierte die Roadshow schließlich in der Kraftzentrale im Landschaftspark Duisburg-Nord.

Es gelang der Agentur, die Produkte des Kunden als emotionale Erlebniswelt zu inszenieren – visuell, kraftvoll und verkaufsfördernd. ctc events wählte bewusst Industriehallen mit modernem, urbanem Charakter und viel Raum für Community, Wissenstransfer und Networking. Im Zentrum jeder Location stand ein 7 x 7 Meter großer Quader, über dem die bekannte gelbe MERKUR-Sonne schwebte, während auf dem Podest der DJ agierte. Rundherum präsentierte sich die MERKUR-Erlebniswelt mit ihren neuesten Produkten – darunter auch das Gehäuse der neuen M-BOX GIGA, die unter den Teilnehmenden verlost wurde.

Eine Stempelkarte motivierte die Gäste, an den zahlreichen Produktvorträgen und der MERKUR Mission teilzunehmen, welche Teil des Events waren. Neben der finalen Verlosung der MERKUR Mission bildeten das Catering und Longdrinks zur Happy Hour den Rahmen für interessante Gespräche und Networking.

ctc events begleitete den langjährigen Kunden bei diesem Projekt von Beginn an. Das Leistungsspektrum der Agentur umfasste die Format- und Konzeptentwicklung, Visualisierung, Beauftragung und Koordination aller Gewerke sowie eine Bedarfsanalyse und die Übersetzung auf Machbarkeit und Zielsetzung unter Berücksichtigung aller Ziele, Anforderungen und Budgets der verschiedenen Stakeholder.

Mit diesem Format betrat die adp MERKUR Neuland, denn zu dieser Veranstaltung konnten sich erstmals alle Kundinnen und Kunden aus ganz Deutschland anmelden. adp MERKUR entschied sich für diese Eventform, um möglichst nah, regional und persönlich am Kunden zu sein, den direkten Austausch zu fördern und individuelle Anliegen direkt zu adressieren – unabhängig von Unternehmensgröße oder Standort.

„Die MERKUR XPERIENCE Tour war für uns mehr als nur eine Roadshow – sie war ein echtes Gänsehautprojekt“, sagt Christoph Daake, Managing Partner von ctc events. „Gemeinsam mit unserem Kunden haben wir mutige Ideen umgesetzt und ein gigantisch neues Format geschaffen. Der Erfolg beweist, welches Potenzial entsteht, wenn Mut, Vertrauen und Kreativität zusammenkommen.“

Auch Juliane Engelking von adp MERKUR zieht ein positives Fazit: „ctc events hat erneut bewiesen, wie professionell und lösungsorientiert die Agentur arbeitet – ein Dienstleister, der für jedes noch so kurzfristige Problem eine Lösung findet. Ganz besonders schätze ich die kreativen Ideen und Vorschläge, die immer enorm viel Potenzial für Weiterentwicklung bieten.“

Eventdesigner Markus Vogelei, der mit seinem Team am Projekt beteiligt war, ergänzt: „Die Atmosphäre vor und hinter den Kulissen war außergewöhnlich. Über acht Monate hinweg entstand unter der Leitung von ctc events ein Format, das Professionalität und Teamgeist perfekt vereinte.“

ctc events – Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R+V Versicherung, Kaizen, MERKUR GROUP, NOBILIS GROUP, Panasonic, Roche.

