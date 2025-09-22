ctc events realisierte Jubiläumsfest der ESWE Verkehrsgesellschaft

150 Jahre ESWE Verkehr: Jubiläumsfest würdigt die Geschichte des Wiesbadener Verkehrsbetriebs

Die ESWE Verkehrsgesellschaft hat ihr 150-jähriges Bestehen am 6. und 7. September 2025 mit einem zweitägigen Jubiläumsfest gefeiert. Der für den öffentlichen Personennahverkehr in Wiesbaden verantwortliche kommunale Verkehrsbetrieb lud sowohl seine Mitarbeitenden als auch die Wiesbadener Öffentlichkeit zu einer Veranstaltung auf dem Betriebsgelände ein.

Am ersten Tag des Festes, dem 6. September, waren rund 1.200 Mitarbeitende zu einer internen Feier geladen. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen eines „Tags der offenen Tür“, bei dem rund 3.000 Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit hatten, das Unternehmen und seine Geschichte näher kennenzulernen.

Das Programm des Jubiläums bot einen abwechslungsreichen Mix aus historischen Einblicken und innovativen Ausblicken in die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs. Höhepunkte der Veranstaltung waren eine technische Ausstellung, Oldtimer-Bus-Shuttles und exklusive Werksrundfahrten. Für die ganze Familie gab es ein umfangreiches Angebot mit Musik, Kinderaktionen und Mitmachmöglichkeiten.

Abgerundet wurde die offizielle Feier durch eine Ansprache des Wiesbadener Oberbürgermeisters Gert-Uwe Mende und der Verleihung der Goldenen Stadtplakette an die ESWE Verkehrsgesellschaft, die er gemeinsam mit dem Verkehrsdezernenten Andreas Kowol vornahm. Damit wurde das Unternehmen für seinen Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr und zur Stadtentwicklung gewürdigt.

Die Wiesbadener Agentur ctc events zeichnete für die Konzeption, Planung und Steuerung aller Gewerke sowie die Umsetzung der Jubiläumsveranstaltung verantwortlich. ctc events organisierte den Jubiläumsevent in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, darunter SETUP Event Solutions für die Technik, die Hofköche für das Catering sowie die Flo & Chris Partyband. Eine besondere Herausforderung dieses Auftrags war die Koordination des Auf- und Abbaus der verschiedenen Gewerke in einem relativ kleinen Zeitfenster. Bei dem Projekt konnte die Wiesbadener Agentur auf ihre Erfahrungen mit anderen Großveranstaltungen in Wiesbaden zurückgreifen, insbesondere im Umgang mit den erforderlichen Genehmigungsverfahren durch die Stadt Wiesbaden.

Auch der Kunde trug zum Erfolg der Veranstaltung bei, wie Christoph Daake, Mitinhaber und Geschäftsführer von ctc events, erklärte: „Die Zusammenarbeit hätte kaum besser laufen können: Unser Kunde hat mit seiner pragmatischen, lösungsorientierten Art genauso gearbeitet, wie wir es uns als Agentur wünschen – immer auf Augenhöhe, immer konstruktiv. Besonders schön war, dass wir dieses Jubiläum quasi vor der eigenen Haustür umsetzen konnten. Das spart nicht nur Wege, sondern gibt einem Projekt auch eine gewisse Leichtigkeit – ein echtes Heimspiel.“

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R+V Versicherung, Kaizen, MERKUR GROUP, NOBILIS GROUP, Panasonic, Roche.

