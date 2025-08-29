ctc events konzipiert neue Roadshow für die MERKUR GROUP

Mit einem neuen Eventformat schlägt die adp MERKUR GmbH ein neues Kapitel in ihrer Veranstaltungshistorie auf und spricht künftig ihre Kundinnen und Kunden mit dem neuen Format MERKUR XPERIENCE an. Die Wiesbadener Agentur ctc events hat dieses für ihren langjährigen Kunden als Roadshow unter dem Motto „Gigantisch. Neu.“ entwickelt.

Die deutschlandweite MERKUR XPERIENCE umfasst fünf Termine, die ab 28. August 2025 stattfinden. An diesen präsentiert die MERKUR GROUP ihre Produktentwicklungen und Dienstleistungsangebote für die Spielhalle und Gastronomie und lädt ihre nationalen und internationalen Kundinnen und Kunden zu einem persönlichen Austausch mit den MERKUR-Mitarbeitenden ein. Zur Auftaktveranstaltung in Mainz werden rund 500 Teilnehmende erwartet.

Juliane Engelking, adp MERKUR, erläutert: „Das Eventformat an fünf unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland verteilt, wurde gewählt, um möglichst nah an unseren Kunden zu sein. Regional, persönlich und nahbar. Wir kommen zu unseren Kunden, möchten den direkten Austausch mit ihnen an unseren Produkten fördern, individuelle Fragen beantworten und für sie da sein. Und zwar für alle Kunden, egal ob Klein- oder Großkunde.“

Die Roadshow gastiert zunächst in der Halle 45 in Mainz, an weiteren Terminen im September in der Alten Werft in Bremen, in der Berliner Location Station Berlin und in der Motorworld Village Metzingen. Letzte Station ist am 1. Oktober 2025 in der Kraftzentrale Landschaftspark Duisburg-Nord.

„Bei der Auswahl der fünf Locations war es uns besonders wichtig, deutschlandweit einen einheitlichen Stil zu wahren und gleichzeitig Raum für individuelle Markeninszenierung zu schaffen. Unser Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, auf der die Produkte des Kunden an jedem Standort optimal in Szene gesetzt werden können – konsistent im Look-and-Feel und dennoch maßgeschneidert für die jeweilige Umgebung“, erklärt Lukas Pfaff, Projektleiter seitens ctc events.

Für das Kreativteam von ctc events als Roadshow-Veranstalter stand neben der stilistischen Eignung auch die Logistik im Fokus: Alle Locations müssen gut erreichbar sein, über die nötige Grundinfrastruktur verfügen und eine effiziente Umsetzung innerhalb des straffen Tour-Zeitplans ermöglichen. „Diese Voraussetzungen lassen sich an allen fünf Standorten realisieren – das Ergebnis ist eine stimmige Kombination aus Ästhetik, Funktionalität und Markenwirkung“, betont Lukas Pfaff.

In der Vergangenheit präsentierte das 1957 gegründete Familienunternehmen seine aktuellen Entwicklungen im Rahmen einer mehrtägigen Hausmesse. Insgesamt 13-mal in Folge plante und realisierte ctc events den „Branchengipfel“ für den Kunden – zuletzt 2024 in der Messe Frankfurt.

Die ehemalige Gauselmann Gruppe und heutige MERKUR GROUP beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeitende. Der Branchenführer in Deutschland ist international tätig als Entwickler von Gaming-Software, Hersteller von Spielautomaten, Betreiber von Spielbanken und Spielstätten in ganz Europa, Anbieter von Sportwetten sowie als Betreiber von Casinos auf Kreuzfahrtschiffen und Anbieter im Bereich Online-Gaming. Die Wiesbadener Agentur ctc events begleitet die MERKUR GROUP bereits seit 2007 und verantwortet verschiedenste Formate für deren Firmenveranstaltungen.

ctc events – Agentur für Markenkommunikation GmbH & Co. KG

Das Team von ctc events rund um die Geschäftsführer Christoph Daake und Conny Lobert konzipiert, plant und setzt Markenerlebnisse um – live und digital. Das umfassende Kompetenzspektrum reicht von Tagungen und Kongresse über Incentives, Events, Ehrungen und Firmenjubiläen bis hin zu Messen und Ausstellungen. Außerdem entwickelt ctc events passende Hygiene- und Nachhaltigkeitskonzepte für Veranstaltungen. Kunden der 1989 gegründeten, inhabergeführten Agentur mit Sitz in Wiesbaden sind zum Beispiel R+V Versicherung, Kaizen, MERKUR GROUP, NOBILIS GROUP, Panasonic, Roche.

