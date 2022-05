CrazyDogPaul – Luxus für den Hund

Einzigartige und zu 100 % natürliche Pflegeprodukte für Hunde – aus griechischem nativen Olivenöl

Das Stuttgarter Unternehmen CrazyDogPaul hat nach hundertprozentig natürlichen Pflegeprodukten für Hunde geforscht und sich darauf spezialisiert, diese auf Basis des bekannten griechischen nativen Olivenöls extra herzustellen. Die ersten Produkte dieser neuartigen Pflegeprodukte für Hunde sind im Online-Shop des Herstellers über die Internetseite des Unternehmens www.crazydogpaul.de erhältlich.

Erfolge bei der Fell- und Hautpflege plus Schutz vor Parasiten.

Natives Olivenöl ist bekannt für seine positiven Wirkstoffe. Dazu gehört die heilsame Wirkung bei der Hautreinigung und -pflege. Was bei Menschen funktioniert, wirkt ebenso bei Hunden. Die Produkte der Fellpflege reinigen und nähren die Haut gleichzeitig. Hunde vertragen die natürlichen Inhaltsstoffe des Öls sehr gut, die Heilungswirkung bei Haut- und Fellproblemen ist erwiesen.

Durch die gut gepflegte Haut verbessert sich der Zustand des Fells deutlich; der natürliche Glanz kehrt zurück. Die Mischung des Olivenöls mit ätherischen Ölen und zusätzlichen Kräutern aus der griechischen Natur schützt zudem vor Parasiten. Eine derart gesunde Haut sorgt auch bei Hunden für mehr Wohlbefinden und Lebensfreude.

Derzeit nur für Hunde erhältlich

Der Hundebesitzer des Hundes Paul stellte fest, dass Paul auf das Waschen seiner Haut und des Fells stets mit häufigem Kratzen reagierte. Das zwar gereinigte, aber nach wie vor stumpfe Fell sowie der chemische Geruch handelsüblicher Pflegeprodukte führten nicht nur zu Zweifeln an den herkömmlichen Artikeln, sondern auch zur Geschäftsidee von CrazyDogPaul. Alle Fellpflegeartikel sind vegan, biologisch abbaubar und nachhaltig verpackt. Die Abstimmung der Zutaten entspricht den pH-Werten der Haut von Hunden.

Handgefertigt in kleiner Manufaktur

Alle Artikel der Pflegeserie werden in Handarbeit in einer kleinen Manufaktur mit umweltfreundlichen Techniken hergestellt. Die Produkte werden in kleinen Chargen hergestellt, um beste Qualität zu gewährleisten. Damit setzt sich CrazyDogPaul mit seinen Premium-Pflegeprodukten deutlich von der billigen Massenware ab. Neue Artikel werden auch in kleinen Verpackungsgrößen hergestellt, sodass jede/r Hundebesitzer/in diese zunächst in Form einer Probe über die Webseite bestellen kann.

CrazyDogPaul wurde von Paul, einem Deutsche Doggen Mix aus Süditalien und seinem Zweibeiner Andreas Wolff, gegründet. Nachdem sein Herrchen verschiedene Hundeshampoos und Pflegeprodukte ausprobiert hatte bei denen Paul danach komisch roch, sich kratzte und sein Fell stumpf glänzte, hat er beschlossen eigene Pflegeprodukte vom Hund für den Hund zu entwickeln.

Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich legt er als Italiener sehr großen Wert auf gutes Aussehen und gute Pflegeprodukte. Nachdem er weltweit die besten Zutaten erschnüffelt hat, hat er sein Team angewiesen daraus eine 100%ige natürlichsten Pflegeproduktlinie für Hundebuddies zu entwickeln, die unter der Marke CrazyDogPaul angeboten wird.

Das Ziel von CazyDogPaul ist es, mit den besten Pflegeprodukten für Hunde die Hundewelt schöner und angenehmer zu machen!

