Corona – neue Single von Pianist Sebastian Steinhardt

Musikalische Gedanken zu Corona

Pianist Sebastian Steinhardt beschreibt musikalisch am Klavier die aktuelle Situation um das Corona-Virus.

Die Kompositionen veranschaulichen die aktuellen Themen unserer Gesellschaft in Verbindung mit unseren innersten Ängsten und Hoffnungen.

Mit seiner neuen Single möchte Sebastian Steinhardt zum Nachdenken über den aktuellen Notstand der Welt anregen und drückt in seinen drei selber geschriebenen Werken die weltweite Krisenstimmung – aber auch die damit verbundene Hoffnung aus.

Der erste Song “Corona” handelt von der Entstehung und Verbreitung der Krankheit Corona.

Anschließend werden im zweiten Werk “Troubles on my Mind” die Sorgen und Ängste ausgedrückt, die mit der Krankheit und der gesellschaftlichen Stimmung verbunden sind. Hier gebraucht Sebastian Steinhardt am Klavier digitale Delay-Effekte in seiner Musik und deutet damit die gesellschaftliche Entwicklung an.

Angelehnt an sein erstes Solo Klavier Album LEBEN aus 2010 ist der Titel “Alive” das dritte Werk und das Ziel der Zeit: Leben siegt über den Tod. Hoffnung steht über den Ängsten.

Sebastian möchte mit seiner Musik den Menschen in dieser Zeit Hoffnung und Zuversicht vermitteln.

Musik ist und bleibt eine Brücke zwischen Menschen.

“Ich möchte mit meiner Musik das weitergeben, was in Worten nicht ausgedrückt werden kann.”

Die Werke sind in allen digitalen Musik-Onlineshops verfügbar.

Weitere Infos und Hörausschnitte: Sebastian Steinhardt – Musikalische Gedanken zu Corona

Musikproduktion, Vertrieb und Veröffentlichung, Dienstleistungen und Content

Firmenkontakt

steinhardt music & royalty GmbH

Sebastian Steinhardt

Bei den Mühren 66

20457 Hamburg

04035587632

info@steinhardt-music-royalty.de

http://steinhardt-music-royalty.de

Bildquelle: steinhardt music & royalty GmbH