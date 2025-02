Corevas GmbH & Co. KG erweitert Technologieportfolio

EmergencyEye®: Datenbrillen und Drohnen vor Ort liefern Bilder in die Servicezentren

Corevas GmbH & Co. KG erweitert die EmergencyEye-Technologie mit der Einbindung von Datenbrillen und Drohnen zusätzlich zu Smartphones in Entscheidungsfindungen

Grevenbroich, Februar 2025 – Die Corevas GmbH & Co. KG, bekannt für ihre wegweisende EmergencyEye®-Technologie, bringt mit der neuen Version 5.7 bedeutende Innovationen auf den Markt. Neben der etablierten Software zur verschlüsselten Verbindung zwischen Smartphones und Serviceeinrichtungen erweitert das Unternehmen sein Portfolio um Datenbrillen und Drohnentechnologie. Diese neuen Technologien ermöglichen eine noch bessere Situations- und Lageeinschätzung in Echtzeit und optimieren damit Entscheidungsprozesse und die Hilfe im Notfall- und Krisenmanagement und im Kundendienst und Service.

Neue Funktionen für eine noch bessere Serviceleistung

Mit der Integration von Datenbrillen und Drohnen reagiert Corevas auf wachsende Anforderungen an Effizienz, Präzision und Sicherheit in der Fernwartung und Serviceunterstützung. Die Einführung dieser Technologien erfolgte unter anderem aufgrund von Kundenwünschen und praxisnahen Anwendungsfällen, die eine freihändige Nutzung und erweiterte Perspektiven, u.a. aus der Luft, bei der Einschätzung von Situationen vor Ort erfordern.

„Unsere EmergencyEye®-Technologie hat sich als zuverlässiges Tool für schnelle und sichere Kommunikation in Notfallsituationen und im Service etabliert. Mit Version 5.7 gehen wir einen Schritt weiter und bieten Notruf- und Serviceeinrichtungen noch leistungsfähigere Werkzeuge zur Unterstützung von Notrufenden aber auch Fernwartungs- und Einsatzprozessen“, erklärt Prof. Dr. Guenter Huhle, Inhaber der Corevas GmbH & Co. KG.

EmergencyEye und EmEye-T: Technologien für Notruf und Industrie

Die Corevas GmbH & Co. KG hat die EmergencyEye-Technologie für den Notruf entwickelt, um eine sichere und effiziente Kommunikation zwischen Notrufzentralen und Hilfesuchenden zu ermöglichen. Diese Technologie ermöglicht Echtzeit-Videoübertragungen, Geolokalisierung und Datenübermittlung, ohne dass eine App-Installation erforderlich ist. Parallel dazu wurde EmEye-T für die Industrie entwickelt, um Unternehmen im Service- und Kundendienst bei der Optimierung ihrer Prozesse, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Engagement im Notruf- und Gefahrenabwehrbereich

Die Corevas GmbH & Co. KG ist nicht nur in der Service- und Instandhaltungsbranche aktiv, sondern engagiert sich auch intensiv im Bereich der Notrufkommunikation und Gefahrenabwehr. Die EmergencyEye®-Technologie wird in Notrufleitstellen eingesetzt, um eine präzisere Lageeinschätzung zu ermöglichen und so Rettungsmaßnahmen effizienter zu gestalten. Durch die Nutzung moderner Kommunikationslösungen trägt Corevas dazu bei, Einsatzzeiten zu verkürzen und Leben zu retten.

Drohnentechnologie für erweiterte Einsatzmöglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve und Westnetz

Corevas arbeitete mit dem Kreis Kleve und der Westnetz GmbH an der Integration von Drohnentechnologie zur Unterstützung von Notfalleinsätzen und kritischer Infrastrukturüberwachung. Diese Entwicklung war u.a. ein Beitrag der Corevas in dem Leuchtturmprojekt SPELL (Semantische Plattform zur intelligenten Entscheidungs- und Einsatzunterstützung in Leitstellen und Lagezentren) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz von 2021 bis 2024. Die Drohnen ermöglichen eine schnelle und präzise Erfassung von Gefahrenlagen aus der Luft, wodurch Einsatzkräfte noch besser auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren können. Drohnen bieten völlig neue Perspektiven für Serviceeinsätze, insbesondere in schwer zugänglichen oder gefährlichen Umgebungen. Sie ermöglichen eine schnelle und umfassende Erfassung der Lage, reduzieren Risiken für Einsatzkräfte und tragen zur besseren Planung von Maßnahmen bei. Diese Technologie ist besonders vorteilhaft für Infrastrukturwartungen, Inspektionen und Notfalleinsätze.

Datenbrillen für optimierte Arbeitsabläufe in Kooperation mit Rolls-Royce und dem Bayernwerk

Die Integration von Datenbrillen ermöglicht Servicetechnikern, Expertenunterstützung in Echtzeit zu erhalten, während sie beide Hände für die eigentliche Tätigkeit frei haben. Die Anweisungen werden direkt im Sichtfeld angezeigt, was die Effizienz und Arbeitssicherheit erheblich steigert. Zeitgleich können die Servicetechniker mit den Experten über die Audio-Funktion der Datenbrillen miteinander kommunizieren und zielgerichtet angeleitet werden. Diese Anforderungen wurden von Industriepartnern wie Rolls-Royce für Arbeiten an Großmotoren oder dem Bayernwerk für Arbeiten in großer Höhe geäußert und gemeinsam entwickelt.

Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Fokus

Die Weiterentwicklung der Corevas-Technologien zielt darauf ab, Prozesse effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Einsatz von Remote-Technologien minimiert unnötige Anfahrten, reduziert CO-Emissionen und optimiert den Ressourceneinsatz. Mit diesen Innovationen setzt die Corevas GmbH & Co. KG neue Maßstäbe in der Service- und Instandhaltungsbranche und unterstreicht ihre Rolle als Vorreiter in der Entwicklung smarter Kommunikations- und Unterstützungstechnologien.

Innovation durch Kooperation

Corevas verfolgt das Ziel, Innovationen auf höchstem Niveau zu entwickeln und modernste Technologien alltagstauglich zu machen. Dies gelingt im engen Dialog mit Anwendern sowie in Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie, Wirtschaft, universitären und öffentlichen Einrichtungen. Gemeinsam mit international führenden Institutionen schafft Corevas wegweisende Lösungen.

„Wir sind überzeugt, dass Innovation durch Zusammenarbeit und kreativen Austausch entsteht. So bieten z.B. unsere Hackathons eine einzigartige Plattform für Wissenschaftler, Entwickler, Designer, Start-ups und Unternehmen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.“ So Viktor Huhle, Gründer der EmergencyEye®-Technologie.

Herausragende Beispiele sind der HACKATHONAMRING, den die Corevas am Nürburgring organisiert, und der Hackathon@PMRExpo in Kooperation mit der Koelnmesse während der Leitmesse PMRExpo. Diese Hackathons sind weit mehr als Wettbewerbe – sie sind Innovationsmotoren, fördern interdisziplinären Austausch und schaffen eine nachhaltige Community. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft – mit neuen Ideen, frischen Perspektiven und bahnbrechenden technologischen Lösungen.

Unternehmensprofil

Die Corevas GmbH & Co. KG ist ein deutsches Familienunternehmen, das seit 2015 innovative Kommunikationstechnologien entwickelt und bereitstellt.

Das Unternehmen mit Sitz in Deutschland ist auf die Entwicklung von Software für Notrufkommunikation, Krisenmanagement sowie Service- und Kundendienstlösungen spezialisiert. Das Hauptprodukt der Corevas, EmergencyEye®, wird von Rettungsdiensten, Notfallleitstellen, medizinischen Einrichtungen sowie Unternehmen in der Industrie genutzt.

Pressekontakt:

Prof. Dr. med. Günter Huhle

Corevas GmbH & Co. KG

E-Mail: guenterhuhle@corevas.de

Telefon: +49 (0) 172 1024222

Website: www.emergencyeye.de

Kontakt

Corevas GmbH & Co.KG

Guenter Huhle

Alt-Mühlrath 22

41516 Grevenbroich

01721024222



http://www.emergencyeye.de

