Convivenza e Cosa aspettarsi Ogni volta che tu Trasferisciti Insieme al tuo Tesoro

Un grande punto in il connessione è quando sei quasi investire ogni sera al fidanzato luogo o viceversa – è normalmente il persona che ha più grande location o nessun coinquilino. Nel mio caso effettivamente era mio personale destination, perché We lives da solo, my boyfriend spend la maggior parte di loro quantità di tempo in mio appartamento. Anche ancora noi fallito so tutto di ciascuno l’altro perché non avevamo nostre situazioni all’interno di uno posto, quindi chi capito esattamente cosa qualche altro avevano nel loro guardaroba, sia virtualmente e figurativamente.

Dopo che noi ci siamo trasferiti in collettivamente, noi imparato molto di più su my sweetheart. E semplicemente quando io pensiero io realizzato tutto! Per uno solo, il ragazzo occasionalmente si lava i suoi denti per il vasca, una cosa il ragazzo mai suonato dentro il mio appartamento ogni volta che esistito solo . He additional likes the sack very hot when he sleeps, as I enjoy it cold. Il ragazzo desideri spazio riscaldatore e io bisogno tutti follower su me.

Lui appreso esattamente quanto detesto eseguire lavaggio. I lo lasciamo accumulare fino al infine set di vestiti, prima di We pull it e drag my washing lungo tre rotte di scale verso cantina. Inoltre, quei miei personali ciocche sono quindi molto lungo, veramente dovunque – la doccia, il scarico, il pavimento.

Abbiamo anche molto diverso gusti in progettazione. Mentre Needs metà del secolo moderno, lui scrivendo Game of Thrones stampe. C’è sicuramente un equilibrio che dovrebbe essere trovato.

Ma detto che, è davvero molto ottimo avere qualcun altro che è capace passeggiare il tuo cane durante la notte o caricare la lavastoviglie. Ed è davvero fantastico a stato buonanotte a lui poi dopo fallo ragno durante il sesso accanto a me stesso invece che dirigendosi verso il suo destinazione

All of our little stranezze non sono quel grande di un affare quando pensi a questo. Piccoli fastidi possono cambiare in grandi fastidi se non lo fai parla. Così inizio situazioni giù circa corretto piede e sempre riconoscere quando qualcosa in realtà fastidio entrambi e convincerlo fare simile. Healthier relations simply endure con good interaction!