CONTIPARK bietet in seinen Garagen kontaktloses Parken

Mit der P Card kontaktlos und günstig parken

#wirsindfüreuchda: Parken ohne Kontaktpunkte mit der gebührenfreien P Card von CONTIPARK

Berlin; 6. Mai 2020: Der Corona-bedingte Shutdown wird in ganz Deutschland Schritt für Schritt zurückgefahren. Der Wunsch der Menschen nach individueller Mobilität steigt; das Verkehrsaufkommen wird dadurch deutlich zunehmen.

CONTIPARK ist darauf vorbereitet und hat deutschlandweit alle seine Parkeinrichtungen geöffnet. Unter dem Hashtag #wirsindfüreuchda stehen in 200 Städten 570 Parkangebote zur Verfügung.

Michael Kesseler, CONTIPARK Geschäftsführer und Vorsitzender des Bundesverbandes Parken weist auf einen wichtigen Sicherheitsaspekt hin: “Jedes Auto, das nicht am Straßenrand parkt, schafft dadurch ausreichend Platz für den gebotenen Mindestabstand für Fußgänger und Fahrradfahrer.”

Jeder Zweite steigt auf das eigene Auto um

Umfragen belegen, dass sich das Mobilitätsverhalten der Bundesbürger verändert hat. Die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs gilt den Meisten aktuell als zu riskant. 55 Prozent der Befragten geben an, dass sie aus Angst vor Ansteckung und Infektion von öffentlichen Verkehrsmitteln auf das eigene Auto umsteigen. Das hat die Nürnberger Marktforschung Puls in einer repräsentativen Umfrage unter 1.054 Personen Ende April ermittelt.

Die zahlreichen Kontaktpunkte in Bussen und Bahnen bleiben auch nach der Einführung der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr das Hauptargument gegen die Nutzung.

Mit der P Card kontaktlos und günstig deutschlandweit parken

CONTIPARK nimmt den Wunsch der Autofahrer nach Sicherheit und Schutz sehr ernst. Als Deutschlands größter Parkraumanbieter ist das Unternehmen sich seiner Verantwortung bewusst. Er bietet daher allen Autofahrern das Modell des kontaktlosen Parkens an.

Die P Card von CONTIPARK reduziert die Kontaktpunkte beim Parken: Die Ein- und Ausfahrt ist mit der persönlichen P Card ticketlos, der Bezahlvorgang erfolgt kontaktlos. Mit der gebührenfreien P Card kann man an fast 450 Standorten in Deutschland preisgünstiger parken. Über die Website ist sie online zu bestellen: www.mein-contipark.de/p-card

CONTIPARK leistet mit der P Card einen wichtigen Beitrag zur sicheren und individuellen Mobilität nach dem Ende des Shutdowns. Das Angebot richtet sich daher ebenso an Bestandskunden wie insbesondere an Neukunden, die nach der Fahrt im eigenen PKW auf Schutz und Sicherheit auch beim Parken wertlegen.

Über CONTIPARK:

Die CONTIPARK Unternehmensgruppe plant, entwickelt und betreibt seit ihrer Gründung im Jahr 1967 öffentliche Parkeinrichtungen an allen relevanten Standortkategorien. Dazu zählen Einkaufszentren, Bahnhöfe, City- oder Fußgängerzonen, Kultur- und Freizeitstätten sowie Kliniken und Gesundheitszentren.

Als Teil der Interparking Group, einem der größten Parkhausbetreiber in Europa, betreibt CONTIPARK in Deutschland und Österreich in über 200 Städten mehr als 570 Parkeinrichtungen und ist damit Marktführer in Deutschland.

Foto:

Kampagnenmotiv #wirsndfüreuchda, Abdruck honorarfrei, Copyright: Contipark

Pressekontakt:

CONTIPARK Unternehmensgruppe

Rankestraße 13 | 10789 Berlin

Presseabteilung

Vera Jansen-Cornette

Tel.: +49 151-26 45 75 86

vjansen-cornette@contipark.de

www.contipark.de

