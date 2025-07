Continental NXS 300: Autonomer mobiler Roboter speziell zur Kleinladungsträger-Automatisierung

Ultrakompaktes Design für maximale Flexibilität

Echtzeitdaten und eine zunehmende Variantenvielfalt treiben das Tempo in Smart Factories voran. Produktionsleiter und Logistikverantwortliche müssen daher den Materialfluss für neue Produkte und Losgrößen schnell anpassen. Damit stoßen herkömmliche Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTFs) an ihre Grenzen – sie sind zu statisch und nicht flexibel genug, um sich an veränderte Produktionslayouts anzupassen und mit ihnen zu wachsen. Der NXS 300 schließt diese Lücke mit einem ultrakompakten Design (1.100 × 405 × 1.025 mm) und hoher Anpassungsfähigkeit. Die Basisversion, mit nur 110 mm Gabelhöhe, ist mit über 80 Prozent der am Markt erhältlichen Wagen kompatibel. Sie hebt diese über eine integrierte Hubplattform an Entnahme- und Senkstellen an. Das ermöglicht einen hocheffizienten Materialfluss. Omnidirektionale Antriebe erlauben Drehungen um die eigene Achse, während 360-Grad-Sensoren mit Hinderniserkennung selbst in engen Gängen und im Mischverkehr für sichere Manöver sorgen. Continentals neues AMR kombiniert sowohl FTF- als auch AMR-Modi für größtmögliche Flexibilität. Die flexible Systemkonfiguration ermöglicht eine nahtlose Anpassung an unterschiedliche Prozessanforderungen und Produktionslayouts……………….. Lesen Sie hier weiter.