Comment choisir une couleur de thème me de mariage

Vous avez opter pour une robe de mariée de votre rêve, la étape prochaine, vous devez décider la couleur de mariage. Vous pouvez choisir la couleur que vous aimez, mais jumelez bien votre schémas de mariage. Ces conseils peuvent offrir une solution pour vous.

1. orange, blanc

L’orange est l’une des couleurs les plus tendance pour 2021 et cette couleur magnifique ajoute une éclaboussure de couleur et de chaleur à votre mariage. Combinez avec jaune d’or et blanc pour faire le mélange parfait des couleurs chaudes. Si vous n’êtes pas convaincues que l’orange vif est pour vous, l’orange chaude et un rouge profond d’orange également semblent grande. Le blanc est la couleur neutre parfaite pour incorporer dans ce régime de mariage. Ces couleurs d’agrumes sont parfaites pour le printemps, l’été et l’automne.

2. émeraude, jade

L’émeraude et Jade sont deux belles pierres précieuses, chacune une nuance étonnante de vert. L’émeraude est un vert plus riche, plus foncé tandis que le jade est un vert plus léger. Les deux se complètent parfaitement les uns les autres et sont à la fois des couleurs flatteuses sur les gens de toutes formes et tailles. Utilisez à côté d’une couleur gris anthracite pour accentuer l’émeraude vivante. Ce jeu de couleurs est parfait si vous prévoyez un mariage rustique.

3. rouge, noir

Le rouge et noir sont deux couleurs très dramatiques qui atteignent un sens de la romance et le pouvoir émotionnel. Ils sont les couleurs idéales à utiliser dans votre mariage si vous prévoyez une affaire moderne et formelle qui a centré autour de l’énergie de votre amour pour l’autre. Pour équilibrer les tonalités plus foncées, employez une couleur de taupe crémeuse. Cette combinaison de rouge, noir est idéale pour les mariages d’hiver, bien que les couleurs serait belle toute l’année.

Ces couleurs sont splendides peu importe quel style de votre mariage. Vous pouvez arranger la couleur de table de mariage comme blanc, et puis vous choisir les robes demoiselle d’honneur qui sont oranges. Ces combinaisons sont impeccables, elles sont appropriées à toutes les couleurs de peau.