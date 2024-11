CMC Markets mit Gewinnsprung von 45 Prozent im ersten Halbjahr

Abschaffung der Verlustverrechnungsbeschränkung für CFDs begrüßt

Frankfurt am Main, 25. November 2024 — CMC Markets ( www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, hat seinen Nettobetriebsgewinn im ersten Geschäftshalbjahr 2024/25, das am 30. September endete, um 45 Prozent auf 177,4 Millionen Britische Pfund gesteigert (1. HJ 2023/24: 122,6 Mio. GBP). In Kombination mit einem disziplinierten Kostenmanagement führte dies zu einer deutlichen Steigerung der Rentabilität im Jahresvergleich mit einem Gewinn vor Steuern von 49,6 Millionen Pfund, gegenüber einem Verlust von 2,0 Millionen Pfund im Vorjahr.

Highlights im ersten Halbjahr waren neue strategische Kooperationen mit dem Broker Revolut und der ASB Bank in Neuseeland mit rund 1,5 Millionen Kunden, der CMC seine White-Label-Technologie anbieten wird. „Solche Vorzeigepartnerschaften unterstreichen unseren Erfolg im B2B-Bereich. Hinzu kommt unser diversifiziertes Produktangebot, einschließlich der Erweiterung des Angebots an Aktien und Optionen, sowie die bevorstehende Einführung von Cash-ISAs, Sparkonten mit steuerfreien Zinseinnahmen, in Großbritannien, was auch in Zukunft für ein starkes Umsatzwachstum sorgen wird“, so Peter Cruddas, CEO von CMC Markets.

„Wie wir im vergangenen Geschäftsjahr angekündigt haben, hat CMC Markets nun den Höhepunkt des Investitionszyklus erreicht. Während wir weiterhin in das Unternehmen investieren, verfolgen wir einen disziplinierten Ansatz und konzentrieren uns jetzt darauf, die Effizienz unserer globalen Geschäftstätigkeit zu erhöhen“, so Cruddas weiter.

Auch in Deutschland blickt das Management zuversichtlich in die Zukunft. Mit dem Jahressteuergesetz 2024, das am Freitag im Bundesrat verabschiedet wurde, wird die begrenzte Verlustverrechnungsbeschränkung für Termingeschäfte, und damit auch CFDs, rückwirkend abgeschafft. Seit 2020 konnten Verluste ausschließlich mit Einkünften aus Termingeschäften verrechnet werden, und das nur bis zu einer Höhe von 20.000 Euro in einem Steuerjahr.

Craig Inglis, Geschäftsführer der CMC Markets Deutschland GmbH begrüßt die Änderungen: „Wir haben seit Inkrafttreten der Regelungen immer wieder die aus unserer Sicht unfaire steuerliche Behandlung kritisiert und sind nun sehr froh, dass der Gesetzgeber dieses für unsere Kunden und damit auch unser Geschäft nachteilige Gesetz rückabgewickelt hat.

Wir waren und sind mit der Politik immer auf einer Linie, wenn es um den Schutz und vor allem um die Aufklärung über die Risiken im CFD-Trading geht. Dieses Gesetz aber war der falsche Weg und hat viele Anleger zu nicht EU-regulierten Brokern geführt, wo sie oft sehr viel ungeschützter sind, was zum Beispiel die Sicherheit der Kundengelder angeht.

Nun hat uns am Freitag pünktlich zur „World of Trading“ die frohe Kunde über die Verabschiedung des Jahressteuergesetzes aus dem Bundesrat ereilt und wir haben mit vielen Tradern neben den Risiken auch über die vielen Chancen von CFDs gesprochen, die das Produkt mit der Wiederherstellung der Steuergerechtigkeit nun wieder voll ausspielen kann“, so Inglis weiter.

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. In Deutschland können zudem synthetische Positionen in einem Dynamic Portfolio Swap (kurz „DPS“) gehandelt und zu einem individuellen Zeitpunkt realisiert werden. Anleger können als CFDs/im DPS über 12.000 verschiedene Werte handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend „CMC Markets“) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

