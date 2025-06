Clips rein, Video raus: CyberLink PowerDirector mit neuer KI-Funktion Auto Edit

Taipeh, Taiwan — 10. Juni 2025 — CyberLink Corp. stellt mit Auto Edit eine neue, KI-gestützte Funktion für die Videoschnittsoftware PowerDirector 365 und die PowerDirector App vor. Ob sommerliche Urlaubsvideos, bunte Zusammenschnitte vom Schulfest, eine Geburtstagsfeier oder das letzte Konzert mit Freunden – mit der Auto Edit entstehen beeindruckende Videos in wenigen Minuten.

Einfach bis zu 20 Fotos und Clips auswählen sowie die Reihenfolge festlegen – den Rest übernimmt die KI. Sie erkennt die Highlights in den Aufnahmen und erstellt ein fertiges Video inklusive passender Musik, Übergängen, Effekten und automatisch generierten Szenentexten. Nutzer können aus verschiedenen Vorlagen den passenden Stil auswählen und diesen individuell anpassen. Wer noch mehr bearbeiten möchte, kann das Ergebnis direkt in den regulären Editor übernehmen.

Dank der intuitiven Schritt-für-Schritt-Bedienung ist Auto Edit ideal für alle, die ihre schönsten Erinnerungen teilen möchten – ganz ohne aufwendigen Schnitt. Einfach Medien importieren, die Reihenfolge festlegen, eine passende Vorlage auswählen und die Vorschau ansehen, Clips und Texte bei Bedarf anpassen und das fertige Video exportieren oder zur weiteren Bearbeitung auf die Zeitleiste übertragen. Weitere Vorlagen und Funktionen sind in Planung und folgen in weiteren Updates.

Verfügbarkeit und Preise

Die KI-Funktion Auto Edit ist ab sofort in der Videobearbeitungssoftware PowerDirector 365 für Windows zum UVP von 74,99 € im Jahresabo sowie in der Director Suite 365 zum UVP von 139,99 € im Jahresabo und in der PowerDirector App enthalten.

Bildmaterial steht unter folgendem Link zur Ansicht und zum Download bereit:

https://cloud.profil-pr.com/index.php/s/9JD2eSP9GJwqNED

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie den PowerDirector 365 testen möchten, Software für Gewinnspiele von Interesse oder weitere Informationen gewünscht sind:

CyberLink Corp.

Lara Gerhard

15F., No. 100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan

E-Mail: contact_pr_deu@cyberlink.com

Profil PR

Humboldtstr. 21, 38106 Braunschweig, Deutschland

Stefan Winter / Jan Lauer

Tel.+49 (0) 531-38733-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com