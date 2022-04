Clevertouch baut sein Team weiter aus

Feline Fischer unterstützt ab sofort das Marketing in der DACH-Region

München, 5. April 2022: Mit Feline Fischer bekommt das Marketing-Team des britischen AV-Spezialdistributor Sahara Presentation Systems – seit Herbst 2020 Teil der Boxlight Inc. – erneut Zuwachs. Zu Fischers Hauptaufgaben zählen ab sofort proaktives Marketing für die Marke Clevertouch in der DACH-Region sowie Unterstützung in Bezug auf die Fokuspartner-Betreuung.

Vor ihrem Start bei Clevertouch hat Feline Fischer rund zehn Jahre Marketing- und Eventmanagement-Erfahrung beim AV-Spezialisten Kindermann gesammelt. Während dieser Zeit konnte sich die gelernte Industrie-Kauffrau umfassendes Branchen- und Produkt-Know-how in den für Clevertouch zentralen Bereichen Collaboration, Videoconferencing und Digital-Signage aufbauen.

„Clevertouch belegt mit seinen Produktsparten einen absoluten Zukunftsmarkt“, so Feline Fischer. „Wir beobachten aktuell eine immer enger werdende Verzahnung der verschiedenen AV-Bereiche. Clevertouch bietet genau eine solche All-in-One-Lösung, und ich freue mich sehr darüber, dass ich ab sofort dabei unterstützen kann, die Vorteile und Mehrwerte einer solchen Komplettlösung für die Kommunikation am Arbeitsplatz bzw. am POS zu kommunizieren.“

Clevertouch ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann die Marke auf zwölf Jahre innovative Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Hersteller von Touchscreen-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com

