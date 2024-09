Claroty auf der it-sa: NIS2 ist Treiber für OT-Security

Auch in diesem Jahr wird Claroty seine Lösungen zum Schutz von cyber-physischen Systemen (CPS) auf der it-sa (22. bis 24. Oktober 2024 in Nürnberg) vorstellen. Vernetzte Assets wie intelligente Gebäudesysteme, industrielle Anlagen oder moderne Medizingeräte werden immer häufiger direkt von Cyberkriminellen und staatlich unterstützten Angreifern attackiert. Diese nutzen dabei verstärkt künstliche Intelligenz, wodurch die Angriffe immer reifer und gefährlicher werden. Wie man sich hiervor effektiv schützen kann, zeigen die Experten von Claroty auf ihrem Stand (9-136).

„Im Vorfeld der NIS2 gewinnt die OT-Sicherheit immer stärker an Bedeutung, insbesondere weil vor allem mittelständische Unternehmen bislang ihren Fokus ausschließlich auf die IT-Sicherheit gelegt haben und ihre cyber-physischen Systeme nicht im Blick hatten“, erklärt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Gleichzeitig sehen wir, dass zahlreiche Unternehmen ihre IT-Security-Lösungen und -Ansätze auch auf cyber-physische Systeme übertragen wollen. Dies ist jedoch in aller Regel kontraproduktiv, da diese Tools beispielsweise häufig die sensiblen Prozesse in der Fertigung stören können. Und auch im Bereich des Fernzugriffs ist es sinnvoller, für genau diesen Einsatzweck entwickelte Lösungen einzusetzen und diese auch zu konsolidieren.“ So zeigte kürzlich eine Untersuchung, dass in jeder zweiten OT-Umgebung vier oder mehr Remote-Access-Tools eingesetzt werden. Dies vergrößert die Angriffsfläche und erhöht die Cyberrisiken enorm.

Um Unternehmen bei der sicheren digitalen Transformation zu unterstützen, haben Claroty und Amazon Web Services (AWS) kürzlich eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit vereinbart. Mit der SaaS-Plattform xDome, die nativ auf der AWS-Architektur aufbaut, erhalten gemeinsame Kunden alle Vorteile der Skalierbarkeit, Flexibilität und Einfachheit der Cloud sowie einen maßgeschneiderten Schutz für alle mit der Cloud verbundenen CPS-Anlagen und Netzwerke.

Treffen Sie Claroty auf der it-sa 2024 vom 22. bis 24. Oktober in Nürnberg:

Gerne stehen Ihnen die Experten von Claroty auf ihrem Stand (9-136) für individuelle Presseinterviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Vereinbaren Sie hierfür bereits vorab einen Termin unter clarotypr.dach@weissenbach-pr.de oder 089/ 5455 8202.

Claroty unterstützt Unternehmen bei der Absicherung von cyber-physischen Systemen (CPS) in Industrie- (OT), Healthcare- (IoMT) und Unternehmensumgebungen (IoT), also im erweiterten Internet der Dinge (XIoT). Die einheitliche Plattform des Unternehmens lässt sich in die bestehende Infrastruktur der Kunden integrieren und bietet eine umfassende Palette an Funktionen für Transparenz, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Bedrohungserkennung und sicheren Fernzugriff. Claroty wird von den weltweit größten Investmentfirmen und Anbietern von Industrieautomation finanziert und von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

Firmenkontakt

Claroty

Kelly Ferguson

Maddison Ave 488

1022 New York

+1 212-937-9095



https://www.claroty.com/

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

089 54 55 82 01



https://www.claroty.com/