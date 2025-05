Ciblex digitalisiert Transport- und Logistikprozesse mit Zetes

Paris, 27. April 2025 – Ciblex, ein bedeutender Akteur im Bereich Express-Kurierdienste und Mitglied der Walden Express International Gruppe, hat mit Zetes eine Partnerschaft geschlossen, um eine umfassende digitale Transformation voranzutreiben. Ziel ist es, die Rückverfolgbarkeit und Effizienz der Logistikprozesse deutlich zu steigern. Im Zuge der Integration seines gesamten Netzwerks – einschließlich Relais Colis, ein in Frankreich etablierter Paketshop-Verbund für Abhol- und Zustelldienste – entschied sich Ciblex für ZetesMedea, um die Logistikabläufe an den Verladerampen zu digitalisieren und deren Zuverlässigkeit zu erhöhen. Zur weiteren Verbesserung der Transparenz wird zudem ZetesChronos eingesetzt, das eine Echtzeitverfolgung der Zustellungen ermöglicht.

Ehrgeiziges Modernisierungsprojekt mit beeindruckenden KPIs

Ciblex betreibt ein umfassendes internationales Logistiknetzwerk mit 125 Niederlassungen und Depots und bietet spezialisierte Expresskurierdienste für diverse Branchen an, darunter Gesundheitswesen, Optik, Automobil, Industrie, Einzelhandel und sensible Produkte. Das Unternehmen koordiniert täglich 2.500 Zustelltouren und verarbeitet etwa 450.000 Paketen pro Tag. Zur Unterstützung dieses volumenstarken, branchenübergreifenden Betriebs hat Ciblex Zetes mit der durchgängigen End-to-End-Digitalisierung seiner Aktivitäten in Niederlassungen und Depots, seiner Lieferprozesse sowie der Echtzeitverfolgung beauftragt.

Technologische Lösung für operative Exzellenz

Zur Modernisierung der Abläufe an den Verladerampen hat Ciblex ZetesMedea implementiert und damit sein Altsystem durch eine moderne mobile Lösung der neuesten Generation ersetzt. Dieses Upgrade ermöglicht eine vollständige Echtzeit-Transparenz, verbessert das Scannen von Etiketten – insbesondere auch bei komplexen Formaten durch optimierte Scanzeiten – und automatisiert die Datenübertragung. Das Ergebnis: ein schnelleres und zuverlässigeres Verlademanagement. Parallel dazu sorgt ZetesChronos, die spezialisierte Lösung für Zustelltransparenz, für ein durchgängiges Echtzeit-Tracking vom Versand bis zur finalen Auslieferung. Die ePOD-Lösung (electronic Proof of Delivery) läuft auf einem mobilen Endgerät und versetzt die Zustellteams in die Lage, sämtliche Lieferanforderungen effizient nach Prioritäten, Geschäftszeiten und Filialstandorten zu steuern.

„Den Erfolg dieser Projekte verdanken wir in hohem Maße der Fähigkeit von Zetes, unsere Probleme innerhalb kürzester Zeit zu erfassen und der effizienten Zusammenarbeit unserer Teams“, berichtet Melanie Ogier, Director of Projects and Innovation bei Ciblex.

Ein Meilenstein in der digitalen Transformation

Aufbauend auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit in Belgien, bei der Zetes ein ähnlich ambitioniertes Projekt unter engen Zeitvorgaben realisierte, startet Ciblex nun seine bislang größte Digitalisierungsinitiative in Frankreich. Diese umfassende Transformation basiert auf der bewährten Expertise von Zetes in der Optimierung von Lieferketten – in enger operativer Zusammenarbeit mit Ciblex – und ist exakt auf die betrieblichen Anforderungen der Gruppe zugeschnitten. Die Partnerschaft zeichnet sich durch individuelle Betreuung, konsequentes Change Management und eine agile Umsetzung aus, die sich flexibel an den sich weiterentwickelnden Projektumfang anpasst.

Optimierung von Synergien im Konzern

Die Integration von Relais Colis, einem Spezialisten für B2C-Lieferungen, in die Unternehmensgruppe im Jahr 2022 war ein Schlüsselmoment und leitete den Wandel hin zu einer agileren und vernetzten Logistikorganisation ein. Die Lösungen von Zetes fördern die Interoperabilität zwischen den Logistiknetzen von Ciblex und Relais Colis und spielen damit eine entscheidende Rolle in dieser Transformation, die die Rückverfolgbarkeit und Automatisierung der Prozesse stärkt. Dies sorgt für eine intelligentere Ressourcenverteilung, verbesserte Koordination und nachhaltigere logistische Abläufe.

„Der Erfolg dieses Projekts ist maßgeblich auf Zetes’ Fähigkeit zurückzuführen, unsere Herausforderungen schnell zu erfassen – sie haben die spezifischen Gegebenheiten unserer Betriebsumgebung sehr gut verstanden – sowie auf die effiziente Zusammenarbeit unserer Teams. Obwohl sich die Lösung derzeit noch in der Rollout-Phase über unser gesamtes Netzwerk befindet, beobachten wir bereits eine hohe Akzeptanz bei unseren operativen Teams. Die Anwender lernen, das System reibungslos und effizient zu nutzen. Insbesondere bietet das Projekt eine Antwort auf eine zentrale Herausforderung im heutigen Transportsektor: Wie kann man die Arbeit der Fahrer – von der Verladerampe bis zum Endkunden – erleichtern? Die ersten Rückmeldungen zur Rückverfolgbarkeit und zu den Betriebsabläufen sind sehr positiv, und ich bin überzeugt, dass diese Lösung einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Customer Experience leisten wird“, so Mélanie Ogier, Director of Projects and Innovation bei Ciblex.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

