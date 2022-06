CHIP kürt IBsolution zum TOP-IT-Ausbilder

Herausragende Ergebnisse für das SAP-Beratungshaus bei der Bewertung der Qualität von IT-Ausbildungsbetrieben

Heilbronn, 7. Juni 2022. Die IBsolution GmbH gehört zu den besten IT-Ausbildern in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Fachmagazins CHIP, die erstmals die Qualität von IT-Ausbildungsbetrieben bewertet hat. Dank herausragender Ergebnisse in den einzelnen Prüfkategorien trägt das Heilbronner SAP-Beratungshaus ab sofort das Siegel „TOP Ausbilder für IT-Jobs 2022“.

Im Zeitalter der Digitalisierung spielt IT für nahezu sämtliche Arbeitsbereiche und Branchen eine wichtige Rolle. Für Bewerber stellt die Wahl des richtigen Ausbildungsbetriebs angesichts der großen Zahl an potenziellen Arbeitgebern im IT-Bereich durchaus eine Herausforderung dar. Daher hat das Fachmagazin CHIP gemeinsam mit dem Datenanalyse-Spezialisten Globis Consulting in einem Ranking die besten Ausbildungsbetriebe für IT-Berufe ermittelt. Das Heilbronner SAP-Beratungshaus IBsolution ist unter den besten IT-Ausbildungsbetrieben in der Branche IT-Consulting platziert und wurde dafür mit dem Siegel „TOP Ausbilder für IT-Jobs 2022“ ausgezeichnet.

„Exzellente Ausbildung ist unser Anspruch“

„Bei IBsolution legen wir großen Wert darauf, jungen Menschen eine exzellente Ausbildung zu ermöglichen und ihnen eine langfristige berufliche Perspektive in unserem Unternehmen zu schaffen“, sagt Manuela Eggensperger, Personalleiterin bei IBsolution. „Mit der Auszeichnung durch die Fachzeitschrift CHIP sehen wir unseren Anspruch bestätigt, gleichermaßen ein qualitativ hochwertiger Ausbilder für angehende Fachkräfte und ein attraktiver Arbeitgeber für Berufserfahrene zu sein.“

Die Auszeichnung als TOP-IT-Ausbildungsbetrieb bietet Interessenten eine verlässliche, glaubwürdige Orientierung bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz im IT-Bereich. IBsolution hat in der zugrundeliegenden Bewertungsmatrix über sämtliche Kategorien hinweg hervorragende Ergebnisse erzielt und konnte sich deutlich vom Wettbewerb absetzen.

Verschiedene Kriterien fließen in Gesamtbewertung ein

Im Rahmen ihrer umfassenden Untersuchung haben CHIP und Globis Consulting zunächst anhand von definierten Mindeststandards aus rund 3.000 Unternehmen mit Bedarf an IT-Fachkräften knapp 400 Arbeitgeber ermittelt, die IT-Ausbildungen anbieten. Diese wurden im Anschluss mit Blick auf verschiedene Kriterien in den Dimensionen IT-Azubi-Bewerbermanagement, Transparenz und IT-Azubi-Bewertungen eingehend analysiert.

So wurde beispielsweise untersucht, ob die Unternehmen über einen strukturierten Prozess mit klaren Aussagen und Entscheidungen beim Handling konkreter Bewerbungen auf IT-Ausbildungsstellen verfügen. Bei der Beurteilung der Karriereseiten der Unternehmen ging es vor allem um die Frage, wie hoch ihr Informationsgehalt und ihre Aussagekraft mit Fokus auf den Bereich Ausbildung sind und ob sie den IT-Auszubildenden transparente Inhalte vermitteln. Darüber hinaus sind die Einschätzungen von Auszubildenden im IT-Bereich auf Arbeitgeber-Bewertungsplattformen wie Kununu in das Ergebnis eingeflossen. Die Einzelkriterien wurden schließlich gewichtet und für jedes Unternehmen zu einem aussagekräftigen Gesamtergebnis zusammengetragen.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Bulgarien, Frankreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ein ganzheitliches Beratungsportfolio, das sich von der Strategie- über die Prozess- bis hin zur Technologieberatung erstreckt. IBsolution versteht sich als Experte für Transformationsprojekte und Technologien aus den Bereichen ERP, Data & Analytics, Cyber Security, Customer Experience und Digitalisierung. Bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Prozessinnovationen auf Basis neuester Technologien, die den Arbeitsalltag von Fachanwendern und IT vereinfachen. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

