Chinesisches Neujahr in Hongkong

Am 10. Februar 2024 wird das Jahr des Drachen eingeläutet

Das Chinesische Neujahrsfest ist ein traditionsreiches Ereignis von großer Bedeutung, das tief in alten chinesischen Bräuchen verwurzelt ist. In diesem Jahr wird es am 10. Februar beginnen und traditionsgemäß 15 Tage lang andauern. Hongkong ist das ideale Reiseziel, um die alten Bräuche und die bunte Atmosphäre des Festes zu erleben. Die Stadt verbindet auf einzigartige Weise Moderne und Tradition. Das lebendige Treiben während des chinesischen Neujahrs zieht viele Menschen aus nah und fern an. Mit festlichen Dekorationen und stadtweiten Veranstaltungen, die sich von morgens bis abends über den gesamten Festzeitraum erstrecken, präsentiert sich Hongkong als eine der Städte in Asien mit der festlichsten Atmosphäre zum Chinesischen Neujahrsfest.

Es gibt einige Aktivitäten, die bei einem Besuch in Hongkong während der Feierlichkeiten nicht fehlen sollten und es ermöglichen, das Neujahrsfest wie die Einheimischen zu erleben:

Authentische Traditionen erleben:

-Poon Choi Fest: Besucher können an traditionellen Poon Choi Festen in Yuen Long oder Sha Tau Kok teilnehmen und einen Einblick in die lokale Festkultur gewinnen.

-Chinesischer Neujahrs-Pudding: Bei Workshops in Bäckereien wie Kee Wah können Besucher die Zubereitung dieser traditionellen Leckereien erlernen.

-Dried Seafood Shopping: In Sheung Wan bieten zahlreiche Geschäfte entlang der Des Voeux Road West getrocknete Meeresfrüchte an, die für traditionelle Festmahlzeiten während des Neujahrs verwendet werden.

Veranstaltungen, die nicht verpasst werden sollten:

-Mahjong-Kurse: Exklusive Kurse ermöglichen es Besuchern, das traditionelle Mahjong-Spiel kennenzulernen.

-Cathay International Chinese New Year Night Parade: Die beeindruckende Parade in Tsim Sha Tsui ist nach einer fünfjährigen Pause zurück und verspricht eine spektakuläre Show mit weltweiten Künstlern und aufwendigen Festwagen.

-Lunar New Year Fireworks Display: Das spektakuläre Feuerwerk am Victoria Harbour verspricht ein fulminantes Erlebnis, um das Jahr des Drachen zu begrüßen.

Das Chinesische Neujahr in Hongkong bietet ein faszinierendes Kaleidoskop aus Traditionen und Feierlichkeiten, das zu einem spektakulären Ereignis für Besucher wird. Von kleinen Festen in ländlichen Dörfern bis hin zu Workshops bietet die Stadt authentische Einblicke in die Kultur des Neujahrs. Nicht zu verpassen sind außerdem die Rückkehr der beeindruckenden Cathay International Chinese New Year Night Parade und das magische Neujahrsfeuerwerk am 11. Februar am Victoria Harbour.

Hongkong, Asia´s World City an der chinesischen Südküste lebt von ihren Kontrasten. Hier treffen östliche Tradition auf westlichen Lebensstil, glitzernde Wolkenkratzer auf ursprüngliche Naturlandschaften und Gourmetküche auf Street Food. Die Stadt ist einer der weltgrößten Finanzplätze und rund sieben Millionen Einwohner nennen die Stadt ihr Zuhause, die die höchste Bevölkerungsdichte der Welt aufweist. Rund 200 Inseln, davon viele unbewohnt, bilden die ruhige grüne Seele der Stadt und eröffnen Outdoor-Fans Abenteuer nur wenige Fährminuten entfernt, unvergessliche Erlebnisse in der Natur. Weitere Informationen und aktuelle Updates auf der deutschsprachigen Website http://www.discoverhongkong.com/de

Firmenkontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Pressekontakt

Hong Kong Tourism Board – noble kommunikation

Bernadette Krefeld-Vehma

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

06102-36660



http://www.discoverhongkong.com/de

Bildquelle: © Hong Kong Tourism Board